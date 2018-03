Sénégal: Plus de 50 millions de poulets produits par an

Notre pays est autosuffisant en poulet, avec une production de 50 millions, depuis près de 4 ans, selon Ahmedou Moukhtar Mbodj, président de l'Interprofession avicole du Sénégal (Ipas).

A l'ouverture de la 4ème édition du week-end de poulet, vendredi, à la Maison de la culture Douta Seck, Ahmedou Moukhtar Mbodj, président de l'Interprofession avicole du Sénégal (Ipas), a déclaré que la filière se porte bien. «Nous tournons autour de 50 millions de poulets par an alors qu'en 2005, on était à 5 millions. Il y a donc un grand bond en avant. Le Sénégal est autosuffisant en poulets de chair depuis près de 4 ans », a révélé M. Mbodj. Des résultats qui ont permis d'arrêter les importations. «A l'époque, les gens pensaient qu'on n'en était pas capable et le résultat est là», s'est-il félicité.

Malgré ces bons résultats des efforts sont à faire pour une consommation plus grande de gallinacés. En effet, la consommation par tête d'habitant au Sénégal est de 5 kilogrammes par an alors qu'au Maroc, elle est de 18 kilogrammes et 26 kilogrammes en France. Serge Sadio, Secrétaire général de la Fédération des acteurs de la filière avicole (Fafa) plaide pour que chaque Sénégalais consomme annuellement, 14 kilogrammes de viande de poulet. «Nous voulons plus de visibilité. A part le poisson et la viande, la protéine animale qu'on mange le plus au Sénégal, c'est la volaille», a indiqué Serge Sadio.

Toutefois, la filière connait des difficultés. Selon Ahmedou Moukhtar Mbodj, les acteurs sont confrontés à la cherté de l'aliment et à l'accès au foncier. «Le maïs est importé. Nous devons faire de telle sorte qu'on en cultive assez au Sénégal. Présentement, on est à 2 tonnes à l'hectare alors qu'avec les semences hybrides, on peut aller jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Il faut que les agriculteurs travaillent avec les aviculteurs. Si l'on règle le problème du maïs qui est l'intrant principal, on va s'en sortir», a dit le président de l'Ipas. Autre défi, selon Serge Sadio, c'est la réduction de la mortalité qui pèse sur la rentabilité des exploitations avicoles.

Le Secrétaire général de la Fédération des acteurs de la filière avicole demande également la sécurisation de l'assiette foncière des Niayes pour leur permettre de s'adonner à leur activité. «Nous devons diminuer la pression foncière sur les Niayes car cette zone est plus adaptée pour élever de la volaille», a-t-il lancé.

Serge Sadio a rappelé que le week-end du poulet se tient tous les deux ans même si le ministère de tutelle veut qu'il se tienne chaque année. Cette édition, les organisateurs de l'évènement ont décidé de discuter du thème : «Place de la filière avicole dans l'autonomisation des femmes et des jeunes ». En effet, ce secteur emploie beaucoup de jeunes et de femmes et contribue à la fois à la lutte contre la pauvreté et le chômage.