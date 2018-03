Burkina Faso: Coupures d'eau potable à Ouagadougou - l'ONEA annonce des mesures d'allègement

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA), a animé un point de presse, le vendredi 23 mars 2018 à Ouagadougou. A l'occasion, les responsables de la structure ont expliqué les difficultés liées à la distribution de l'eau potable dans la capitale burkinabè et les mesures engagées pour amoindrir les désagréments auprès des consommateurs.

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA), éprouve des difficultés pour une meilleure desserte de la ville de Ouagadougou et ses environs. Au cours d'un point de presse animé le vendredi 23 mars 2018 dans la capitale burkinabè, les responsables de la nationale de l'eau ont expliqué les causes, les conséquences et annoncé les mesures engagées pour atténuer les impacts négatifs d'une telle situation sur ses clients. Pour le directeur de l'exploitation de l'ONEA, Patrice Diabri, les raisons de la non-disponibilité de l'or bleu 24h sur 24 dans la ville sont essentiellement liées aux capacités du réseau de distribution actuel.

Il a, à cet effet, soutenu que la capacité des conduites principales de distribution d'eau ainsi que la densité du réseau ONEA, sont devenues insuffisantes. A cela, a-t-il poursuivi, s'ajoutent les effets du changement climatique avec pour corollaire, le tarissement du barrage de Loumbila, l'une de sources d'approvisionnement de la capitale en eau potable. «Le potentiel d'exploitation de ce barrage est passé de 42 000 mètres cube par jour à 10 000 mètres cube par jour», a-t-il regretté.

Le cumul de ces facteurs, a indiqué M. Diabri, a entraîné une dégradation de la qualité de service se traduisant par des baisses de pression voire des coupures d'eau dans la journée. Les quartiers les plus exposés à cette pénurie du liquide précieux, selon les responsables de l'ONEA sont Yagma, Bassinko, Yamtenga, Tabtenga, Rimkiéta, Zagtouli, Gounghin autour du camp, la cité Azimmo de Ouaga 2000, Saaba et Pabré.

En plus de ces zones, le directeur de l'exploitation de l'ONEA a relevé les désagréments liés à la venue d'eau, surtout entre 22h et 5h du matin pour les consommateurs résidant dans les quartiers difficiles à desservir. Pour alléger la souffrance des populations, la nationale de l'eau annonce des mesures pour réduire la durée de coupure et améliorer la gestion de la distribution de la quantité d'eau disponible dans le réseau.

«Dans l'immédiat, nous achèverons d'ici à fin mars, le programme de 50 forages équipés de pompes manuelles dans les quartiers non lotis. Nous allons aussi boucler le programme de construction de postes d'injection d'eau dans les zones périphériques de la ville de Ouagadougou et renforcer le plan de réduction des pertes d'eau dans les zones desservies», a déclaré Patrice Diabri.

Cultiver la solidarité en cas de pénurie

A court et moyen terme, M. Diabri a respectivement annoncé l'acquisition d'un groupe électrogène de secours en cas de délestage pour la station de traitement de Paspanga et l'opérationnalisation des travaux restants du projet Ziga II, à savoir le renforcement de la distribution, la réalisation de branchements et de bornes-fontaines. En vue de soutenir les efforts dans la recherche de solutions, les responsables de l'ONEA ont invité les ménages à optimiser les quantités d'eau prélevées pour faire face aux coupures, à bien gérer les robinets en ne les laissant pas ouverts.

Il leur a aussi demandé d'appeler au 80 00 11 11 en cas de fuite d'eau ou en cas de coupure d'eau prolongée et d'appliquer les principes de solidarité entre consommateurs. La décision de communiquer sur les difficultés rencontrées a suscité moult questions pour les hommes de médias.

«Nous avons dit que nous n'aurons plus de soucis de production et non de pénurie d'eau car plusieurs facteurs peuvent entraîner des coupures d'eau», a souligné le directeur du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouaga à partir de Ziga, Valentin Sirima, en réaction à la question sur le fait que l'ONEA n'arrive toujours pas à satisfaire les besoins de la capitale malgré le stade avancé du projet Ziga II.

Puis de poursuivre que les travaux du projet constituent un ensemble qui concerne la production, le transport de l'eau, son stockage et sa distribution. «Seuls la production et le transport sont mis en service actuellement. Les infrastructures en cours de réalisation dans le cadre dudit projet permettront de renforcer l'alimentation de la capitale en eau potable», a-t-il rassuré.

Sur la question concernant les fuites d'eau, selon les responsables, le réseau de l'ONEA enregistre 30 à 40 fuites d'eau par jour alors qu'il ne dispose que de 18 équipes d'intervention. «Il est humainement difficile d'intervenir à la fois sur l'ensemble des cas. Nous priorisons d'abord les plus urgents en fonction de la gravité de la fuite. Cela peut paraître comme un laxisme pour certains mais ce n'est pas le cas», a noté M. Diabri.