Burkina Faso: Sauver à tout prix la culture

Photo: fasozine

Semaine nationale de la Culture

Pour la 19e fois en trente-deux ans de célébration, le peuple burkinabè s'est, une fois de plus, donné rendez-vous à Bobo-Dioulasso pour magnifier la culture. Placée sous le thème : «Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis», l'édition 2018 de la Semaine nationale de la culture (SNC) qui s'est ouverte, le 24 mars 2018, sous le patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, réfléchira à cette problématique dans un contexte où l'influence des cultures étrangères est une réalité.

Et dire que la rencontre des cultures, qui n'est pas forcément mauvaise, entraîne une certaine dépravation des mœurs, on comprend aisément la pertinence du thème de la présente SNC. Il y a vraiment de quoi se triturer les méninges, pour envisager l'avenir avec sérénité, dans un monde où tout va à la vitesse grand V, sans qu'on ne puisse forcément avoir le recul nécessaire pour faire face aux mutations. Aujourd'hui, des langues sont mortes, ou tout simplement parlées par une minorité de locuteurs. L'ouverture sans réserve aux autres cultures et la non-perpétuation de nos us et coutumes aux jeunes générations doivent y être certainement pour beaucoup dans cette situation.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut absolument éviter qu'on en arrive à la même situation avec nos riches et variées cultures. Autant la protection de l'environnement ou des espèces animales menacées d'extinction procède d'un élan planétaire, la protection des valeurs culturelles, dont certaines sont ringardisées et exposées aux vents de la mondialisation-uniformisation, devrait aussi pouvoir faire l'objet de la même sollicitude. On peut dire que le Burkina est encore loin des seuils d'alerte, indépendamment de certaines actualités qui défraient la chronique.

«Le Burkina Faso semble être en bonne place au niveau des pays émergents en matière de culture. La place de la culture burkinabè au niveau africain et mondial est de nos jours respectable. Le Faso s'est forgé effectivement une solide réputation de pays de culture et s'affiche comme une puissance culturelle», se réjouissait, Mahamoudou Ouédraogo, ancien ministre en charge de la culture et parrain de la 19e édition de la biennale, en introduction à son Livre Blanc sur la culture.

Le repli observable dans certains domaines culturels (consommation et imitation passive de productions importées), l'incivisme à la fois rampant et galopant, peut autoriser un brin de recul par rapport à ce diagnostic actuel très optimiste, somme toute, de l'homme des prolégomènes.

Mais la célébration, cette année, de la diversité des expressions culturelles et artistiques, sous le thème de la sauvegarde des valeurs culturelles est juste une invite à ne pas dormir sur ses lauriers. Visiblement, le message est passé. C'est la seule explication de notre point de vue à cette mobilisation et à la vague de festivaliers, qui ont pris d'assaut la capitale économique burkinabè, depuis vendredi dernier, dans un contexte sécuritaire précaire.

Cette fragilité aurait pu donner aux Burkinabè, l'envie de faire autre chose et aux plus hautes autorités, une autre idée de destination des 450 millions de francs CFA mobilisés pour l'organisation de l'événement. Mais comme un seul homme, le peuple burkinabè, tout comme ses dirigeants, a encore fait preuve de résistance et de résilience face à l'adversité.

De ce point de vue, la SNC 2018 est un pari tenu, rien qu'à s'en tenir à l'effervescence populaire du grand show d'ouverture au stade Sangoulé Lamizana, dans une ville, soit dit en passant, transfigurée par des kilomètres d'enrobés sur les principales artères du centre-ville. Dans un pays de culture, on a vite compris que la culture est loin d'être une question résiduelle, la sauvegarde des valeurs culturelles devrait aller de soi. Il suffit de se poser les bonnes questions et d'y apporter les réponses adéquates.

Si certaines œuvres primées, par exemple en art plastique aux compétitions de la SNC, traînent dans l'arrière-cour de certaines administrations, on est en droit de se perdre en conjecture. Comment venir à bout du handicap majeur du département de la culture, qui demeure l'insuffisance de moyens avec des ressources qui oscillent autour de 1% ? Où en est-on avec la codification et l'inventaire général du patrimoine culturel et naturel prescrit par le plan d'action culturelle du ministère de la Culture ?

C'est une étape et même un préalable indispensable à l'élaboration et à l'exécution d'une politique cohérente de sauvegarde. Ce préalable est aussi une conditionnalité à l'ambitieux programme d'insertion dans les programmes scolaires de modules de formation sur la culture traditionnelle en fonction des zones culturelles nationales, que de nombreux spécialistes nourrissent au regard du délitement de certaines valeurs. En effet, c'est par la jeunesse que cette entreprise doit commencer, aussi bien en matière de sauvegarde des valeurs culturelles traditionnelles, que de promotion des cultures modernes.

L'espoir est placé en la jeunesse, même si celle-ci est présentée à tort ou à raison comme le fer de lance de l'incivisme et des incivilités. Les organisations mondiales et les institutions internationales doivent aussi jouer un rôle accru conformément à la convention 2003 de l'UNESCO pour la protection des biens culturels immatériels.

Cette sauvegarde peut se faire par l'entremise des chefferies traditionnelles, là où ils existent des dépositaires de la tradition en général. Ces entités, caractérisées par un territoire délimité, un peuple, une histoire et des us et coutumes, sont à la vérité les maillons forts de cette démarche, en tant que principaux dépositaires du patrimoine, qu'il soit naturel ou immatériel.

En attendant, la vitalité des expressions culturelles et artistiques survit au Burkina Faso au prix de bouts de ficelles et de passions à toute épreuve.