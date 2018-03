Sénégal: Classement du football féminin - Les Lionnes font un bond de 40 places

La 3e édition de « The Africa Road Builders - Trophée Babacar Ndiaye » sera officiellement… Plus »

Pour le premier match, le Maroc avait gagné 3-2 (14 mars) et pour le second, le Sénégal est venu à bout 1-0 (16 mars).

Pour la qualification à la prochaine phase finale de CAN féminine prévue en fin d'année au Ghana, le Sénégal sera opposé en qualification à l'Algérie, 24-ème africaine et 117-ème mondiale.

La première nation africaine dans ce classement est le Nigeria qui occupe la 38-ème place mondiale. Derrière, les Nigérianes, on trouve le Ghana, le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Guinée Equatoriale, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Egypte, le Sénégal et le Mali en ce qui concerne les 10 premières places.

Le football féminin sénégalais qui n'a pris part qu'à une seule phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN 012) en Guinée Equatoriale, est classé à la 79-ème place mondiale et 9-ème sur le continent.

