Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Vers l'arrivée de nouveaux opérateurs chinois

Réagissant à la demande du président Macky Sall qui a récemment invité les entreprises chinoises à avoir une participation plus active dans la commercialisation de l'arachide du Sénégal, l'ambassadeur Zhang Xun a informé, en ces termes: «j'ai fait un rapport à la capitale (Beijing).

On est en train d'organiser de nouveaux opérateurs chinois pour venir acheter ici. On cherche des voies et moyens pour la commercialisation de l'arachide sénégalaise».

Non sans rappeler que depuis 2015, la Chine est le plus grand importateur de l'arachide sénégalaise. Toutefois, il a fait savoir que cette année, le prix de l'arachide qui est considérée comme «marchandise internationale» a beaucoup baissé et qu'il faut respecter la loi du marché.

Il n'empêche : «nous faisons de grands efforts pour aider le gouvernement du Sénégal », a-t-il indiqué.