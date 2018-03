Photo: Ministère du tourisme et de l'environnement du Congo

Initiative mondiale sur les tourbières

«Nous appelons la Communauté internationale, dont l'ONU/Environnement, à travers l'Initiative mondiale sur les tourbières, à apporter leurs appuis aux deux Congo dans le processus de gestion durable des tourbières».

C'est ce qui ressort de la 3ème réunion de partenaire de l'IMT qui s'est tenue à Brazzaville du 21 au 23 mars 2018. C'était en présence d'Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo ainsi que du Ministre de l'Environnement et développement durable de la RD. Congo, Amy Ambatobe, qui a invité les partenaires de l'IMT à accompagner la RDC dans la gestion participative, responsable et durable des tourbières récemment découvertes à Lokolama.

Il a également relevé l'importance que revêt cet énorme réservoir de diversité biologique que représentent les tourbières du Bassin du Congo et de la multitude des formes de flore et de faune qu'elles abritent.

Dans un communiqué final qui a marqué la fin des travaux, les délégués de la RDC, et de la République du Congo se sont engagés à mettre en place une coordination et une coopération entre les différents secteurs gouvernementaux afin de protéger les avantages fournis par les écosystèmes de tourbières.

Les pays s'engagent, cependant, à mettre en place des cadres nationaux multisectoriels et multidisciplinaires pour assurer la gestion des tourbières de la cuvette centrale.

«Nous appelons la Communauté internationale à financer les programmes de recherche qui permettent de mieux connaître l'état et l'étendue des tourbières. Nous lançons un appel solennel aux bailleurs de fonds pour la mise à disposition des ressources adéquates aux bénéfices des pays concernés, dans le but d'une action climatique solide en faveur de la population et de la planète », renseigne la déclaration de Brazzaville.

Les deux Etats se sont ainsi engagés à œuvrer pour la transformation et la croissance des économies de la zone Lac Tumba-Lac Tele afin d'assurer un développement inclusif et durable de manière à éradiquer la pauvreté extrême, et améliorer le bien-être des populations riveraines.

«Il va sans dire que la réalisation de notre ambition nationale passe par la mobilisation de moyens techniques et financiers conséquents. Il s'agira certes d'engager nos ressources propres afin de démontrer le bienfondé de notre démarche et le fort degré d'appropriation de celle-ci, mais également de mettre à contribution nos partenaires multilatéraux et bilatéraux en vue de mener à bien ce vaste chantier», a souligné Amy Ambatobe.

Il a poursuivi son propos en disant que : «nous sommes heureux de constater que ceux-ci sont réunis ici avec nous et qu'ensemble nous pouvons sans plus tarder prendre des engagements forts qui feront de la rencontre de Brazzaville la conférence fondatrice d'une initiative régionale pour la gestion des tourbières dans le Bassin du Congo».

Cap sur la conservation des tourbières

Durant deux jours, le segment technique de cette conférence s'est attelé sur les connaissances techniques, les outils et approches pour la surveillance des tourbières, les facteurs contribuant à leur dégradation, l'inter relation entre l'hydrologie, les forêts et les sols dans les zones couvertes par les tourbières, l'évaluation des stocks de carbone et scenarios futurs résultant du développement industriel et tant d'autres actions susceptibles d'aider à la conservations de ces espaces importants.

Pour Arlette SOUDAN-NONAULT, les tourbières de la cuvette centrale méritent d'être connues à fond afin de mieux garantir leur gestion. «Toute source naturelle ou non de stockage de carbone doit être conservée et promue en lien avec le développement économique et social.

Il en est ainsi des tourbières en général et de celles des Lac Télé au Congo et Lac Tumba en République Démocratique du Congo en particulier, dont les travaux scientifiques viennent de révéler qu'elles retiennent 30 milliards de tonnes de carbone», a-t-elle souligné.

La découverte des Tourbières dans les forêts d'Afrique centrale, devrait entre autres amener à changer le paradigme, car l'implication des Tourbières dans le cycle mondial du carbone et leurs Incidences sur les climats mondiaux interpellent l'homme à plus d'un titre.

Le représentant de la présidente en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, a signalé tout de même que : «ces sites prioritaires constituent de vastes zones relativement intactes où peuvent effectivement être menées des activités de conservation et de gestion durable en vue de préserver les ressources de la diversité biologique ».

Selon le Ministre de l'EDD, « La surface couverte par ces tourbières représente non seulement une superficie 16 fois plus grande que les estimations faites antérieurement, mais constitue l'étendue de tourbières la plus large sous les tropiques.

Ces tourbières dont les 2/3 sont situés en République Démocratique du Congo et le 1/3 restant au Congo Brazzaville, ont une profondeur située entre 3,5 et 5 mètres, ce qui constitue un record mondial».