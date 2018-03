Afrique de l'Ouest: Banque et établissements financiers - Vers un dispositif de financement des PME/PMI

Avec les hommes de médias, de nombreux autres sujets ont été évoqués notamment la question de la qualité de la monnaie fiduciaire (billets et pièces) en circulation et celle de l'augmentation des frais de timbre au dépôt en banque qui sont passés de 25 à 50 F CFA.

Et au président de l'APBEF-B, Martial Goeh-Akué, de poursuivre que déjà, les banques se sont engagées à avoir un processus de financement dédié aux PMI/PME, à travers un guichet ou une procédure dédiée selon la politique de chaque banque. «En 2017, les banques ont financé plus de PME/PMI dans des secteurs variés», a-t-il fait savoir.

«Le dispositif veut faire en sorte que des structures d'appui et d'encadrement soient identifiées et sélectionnées, que leurs tarifs soient négociés afin qu'elles accompagnent les PME/PMI pour rassurer les banques de leur capacité à honorer leurs engagements», a soutenu le directeur national de la BCEAO.

En plus de cette définition, a précisé M. Ki-Zerbo, la rencontre a permis d'identifier les obstacles au financement de ces entreprises tels que leur manque de structuration organisée tenant une comptabilité, le manque d'appui et d'encadrement.

Le dispositif, a-t-il dit, vise à fédérer les initiatives des différents acteurs que sont la Banque centrale, les banques, les Etats et les structures d'appui et d'encadrement. La BCEAO, a insisté son directeur national, considère comme PME/PMI, celles qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à un milliard de F CFA.

« Les performances sont satisfaisantes et en croissance. Cela se traduit par une bonne rentabilité du secteur et un bon respect général des règles prudentielles par les banques, le tout soutenu par un refinancement de la Banque centrale accordé aux établissements de crédit », a-t-il ajouté. A entendre le directeur national de la BCEAO, de nombreux chantiers sont en cours, mais les échanges ont surtout porté sur le dispositif de financement des PME/PMI qui sont « l'essentiel du tissu économique de nos pays ».

Au menu des échanges, les points inscrits à l'ordre du jour de leur rencontre. Il s'agit de l'évolution de la situation économique, de l'activité bancaire et de la micro finance au Burkina Faso en 2017 et, le dispositif de financement des PME/PMI au Burkina.

Au terme de leur première rencontre de concertation trimestrielle de l'année 2018, la direction nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina (AFBEF-B) ont rencontré, le jeudi 22 mars la presse.

