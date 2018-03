Cote d'Ivoire: Africa Ceo Forum 2018 - Les Présidents Ouattara, Akufo-Addo et Mnangagwa aux côtés de 1500 dirigeants d'entreprises

Après la 4e édition et la première en Afrique, les 21 et 22 mars 2016, Abidjan accueille à nouveau l'événement annuel de référence sur les enjeux de développement de l'Afrique et de ses entreprises.

La 6e édition de The Africa Ceo Forum, s'ouvre ce matin à Sofitel Hôtel Ivoire, dans la commune de Cocody, à Abidjan. Durant 48 heures (26 et 27 mars), des leaders politiques et 1500 dirigeants d'entreprises débattront de l'état de l'économie africaine qui a connu une croissance remarquable durant cette dernière décennie. Les acteurs proposeront également des pistes de solution et des innovations majeures à même de la rendre plus résiliente et performante.

En 2017, 1200 chefs d'entreprises, investisseurs et décideurs publics avaient pris part au forum à Genève, en Suisse, lieu d'accueil traditionnel du Forum depuis sa création par le groupe de presse Jeune Afrique.

Cadre privilégié de dialogue entre décideurs politiques africains et dirigeants d'entreprises, l'édition 2018 ne va pas déroger à la règle. En effet, aux côtés du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, deux homologues figurent parmi les invités de marque : Nana Akufo-Addo du Ghana, et Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe. Un communiqué de presse des organisateurs annonce d'ailleurs un panel inédit, au cours duquel le dirigeant ghanéen échangera avec Paul Polman, Pdg d'Unilever, sur la manière de construire un partenariat public- privé durable en Afrique et leurs attentes réciproques en la matière.

Quant au Chef de l'état du Zimbabwe, qui vient, fin novembre 2017, de succéder à Robert Mugabe qui a exercé durant trois décennies le pouvoir suprême, exposera son projet de relance économique. Une délégation gouvernementale présentera la stratégie de renaissance économique de ce pays d'Afrique australe à la communauté des investisseurs. Et le Président échangera sur la manière de sortir son pays de 17 ans d'isolement sur la scène international et de remettre l'économie nationale sur pied.

La Côte d'Ivoire garde sa dynamique économique Le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, garde son attrait et maintient son dynamisme en termes de croissance économique. Le taux moyen depuis 2012, étant de 9% et représente la deuxième meilleure économie en Afrique après l'Ethiopie et la troisième dans le monde. Et avec des perspectives positives de l'ordre 7,5 à 8% de taux de croissance en 2018. Ce, en dépit de la chute drastique des cours du cacao sur le marché international alors qu'il constitue le principal produit agricole d'exportation (deux millions de tonnes, 1er rang mondial devant le Ghana). Une baisse des prix de l'ordre de 40%, depuis la campagne de commercialisation en 2016-2017. Une situation qui a obligé le gouvernement à maintenir à 700FCfa/Kg le prix du Kg bord champ pour la campagne en cours 2017-2017.

Fort heureusement, la diversification continue des bases de l'économie du pays lui permettent d'être résiliente aux chocs internes et externes. La confiance des bailleurs de fonds et des partenaires au développement est également intacte. Pour preuve, les investisseurs internationaux viennent de le prouver lors de l'Eurobond 2018, qui s'est déroulé ce mois. Et au cours duquel le pays a récolté 1 115 milliards de FCfa sur les marchés financiers européens et américains pour maturité allant jusqu'à 30 ans pour la moitié des fonds mobilisés. « Le Roadshow s'est déroulé du 9 au 15 mars 2018 sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. À l'issue de ce Roadshow, notre pays, la Côte d'Ivoire vient de lever 1,7 milliards d'euros, soit 1 115 milliards FCfa, à travers l'émission d'un Eurobond à deux (2) tranches sur les marchés financiers internationaux. Il s'agit d'une tranche de 850 millions d'euros à 12 ans, au taux de 5,25%et d'une tranche de 850 millions d'euros à 30 ans au taux de 6,625%(... ). En plus de la performance réalisée en termes de montant mobilisé, la Côte d'Ivoire entre dans l'histoire en tant que 1er pays d'Afrique à réussir une émission obligataire en euros, sur 30 ans », déclarait, le 21 mars, à Abidjan, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'état, Amadou Gon Coulibaly, qui a conduit la délégation ivoirienne, lors de la conférence de presse sur les résultats de l'Eurobond 2018.

De toute évidence, la rencontre d'Abidjan sera l'occasion pour le gouvernement mais aussi le secteur privé ivoirien réuni au sein de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci, patronat) pour présenter les nombreuses opportunités d'affaires dans le pays et en Afrique. « L'Eurobond 2018 a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer, une fois de plus, aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses. Elle a été également l'opportunité de présenter les réformes structurelles et les investissements clés mis en œuvre dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Le Gouvernement a aussi fait valoir les progrès accomplis quant à l'attractivité réglementaire et fiscale pour les entreprises comme pour les investisseurs étrangers. La croissance de la Côte d'Ivoire a atteint 8,1 % en 2017, soit le taux le plus élevé de la région Uemoa et le 2ème d'Afrique après l'éthiopie, tout en conservant l'un des ratios d'endettement public les plus faibles de la région (42,6 % du PIB en 2017, contre 70 % pour la norme communautaire) », expliquait Amadou Gon Coulibaly.

D'ailleurs, le Forum se tient au lendemain de la création officielle de la Zone de libre-échange continentale (Zlec) en Afrique et dont l'acte constitutif a été signé le 21 mars à Kigali, au Rwanda. L'Africa CEO Forum est un événement organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de the Africa Report, et par rainbow unlimited, société suisse spécialisée dans l'organisation d'événements de promotion économique. En marge du forum, plusieurs partenaires institutionnels, entreprises et organisations donneront des conférences de presse sur les a activités, signeront des partenariats d'affaires. Par ailleurs, des récompenses seront remises à des entreprises ou dirigeants d'entreprises qui auront fait preuve de bonne gouvernance et ou d'innovation.