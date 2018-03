Sénégal: "Dakar Women's Group" disposée à financer des associations (présidente)

Dakar — L'association Dakar Women's Group dispose d'un fonds de 15 millions de francs Cfa pour financer des associations qui œuvrent dans le social , selon sa présidente Fatou Diop.

Elle s'exprimait dimanche à la Grande galerie de la Place du Souvenir, en prélude à l'organisation d'une exposition d'art, prévue à partir de lundi.

Cette manifestation va accueillir plus de 60 artistes sculpteurs, peintres et photographes "d'origine sénégalaise ou ayant un lien fort avec ce pays, déjà bien connus et d'autres qui débutent sur la scène artistique".

"Nous avons donné en janvier vingt cinq millions à vingt associations sénégalaises dont des écoles, des orphelinats, des centres de santé et des programmes de formation à travers tout le Sénégal dans le but de les aider et de faire avancer leurs projets", dit elle.

"Nous avons également donné 1, 2 millions de francs à une pharmacie pour qu'elle puisse faire des pansements aux enfants de la rue", ajoute t-elle.

Dakar Woman's Group est une association regroupant plus de 300 membres de plus de 51 nationalités.

La 16ème édition de cette exposition vise à collecter des fonds pour promouvoir les artistes sénégalais, financer des organismes de bienfaisance et des projets basés.