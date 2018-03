Sénégal: Accès à la terre - L'héritage, le mode dominant

Le rapport sur les «critères et conditions pour une gouvernance foncière rationnelle et durable» a été validé à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra). Il ressort de cette enquête que le mode dominant pour l'accès à la terre au Sénégal est l'héritage.

L'étude sur l'élaboration de «critères et conditions pour une gouvernance foncière rationnelle et durable par zone éco-géographique au Sénégal», fait ressortir que le mode dominant dans l'accès à la terre au Sénégal est l'héritage. Ce travail a été réalisé par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) et l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (Ensa).

Financé par la Fao, il a été mené dans 42 départements du pays pour un total de 600 villages. Les résultats de l'étude ont été partagés lors d'un atelier de validation. 2.752 ménages ont été interrogés dans les zones concernées. Selon le coordonnateur de l'étude, le Dr Tamsir Mbaye, l'enquête a révélé que « la loi sur le domaine national de 1964, qui régit 95% des terres du pays, est incomprise par la majorité des acteurs».

En effet, même si l'héritage reste le mode dominant, il y a d'autres modes d'accès au foncier dans ces zones, comme l'affectation et l'emprunt. La location des terres est aussi une pratique qui est de plus en plus exercée dans les localités parcourues par les enquêteurs de l'Ensa et de l'Isra. L'achat de terres, d'après l'étude, reste très faible au niveau national avec moins de 1% des ménages.

Même si l'accès dominant au foncier est donc l'héritage, les femmes sont souvent exclues de la cession. D'après l'étude, elles accèdent à la terre plus par affectation et emprunt. Les jeunes de moins de 35 ans sont aussi oubliés. Pour corriger ces manquements, le rapport recommande la réduction ou l'élimination de toutes les barrières sociales dans l'héritage des terres.

Exclure toute idée de marché du foncier

L'étude montre aussi qu'il y a une «connaissance faible des textes relatifs au foncier, des acteurs du foncier et des outils de gestion foncière. C'est pourquoi, dans ses recommandations, l'enquête propose une «amélioration du niveau de connaissances des textes relatifs au foncier» à travers la sensibilisation, l'information et la formation des différents acteurs.

Le directeur général de l'Isra, le Dr Alioune Fall qui a présidé l'atelier de validation de cette étude, a rappelé que le président de la République, Macky Sall, a fait de la réforme foncière une priorité. En effet, les ressources foncières jouent un rôle important dans le développement économique du pays. Le Dr Alioune Fall a constaté que «les politiques, les législations et les règles de gestion actuelles ne semblent pas favoriser un accès équitable au foncier pour tous les acteurs».

Selon lui, une telle situation pourrait défavoriser certains groupes sociaux, compromettre la gestion durable des ressources foncières et, peut-être, celle de plusieurs formes de production, avec comme conséquences des répercussions pouvant s'étendre à la sécurité alimentaire et à la pauvreté des populations.

Aujourd'hui, une réforme du foncier s'impose pour une gestion rationnelle et durable de la ressource. En attendant cette réforme, souligne le Dr Alioune Fall, l'Etat du Sénégal essaie de promouvoir «la coexistence entre l'agrobusiness et les exploitations familiales, en excluant toute idée de marché du foncier».

