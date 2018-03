Cameroun: Des incidents armés ont émaillé les élections sénatoriales

Après le vote hier, les regards sont à présent tournés vers le Conseil constitutionnel qui… Plus »

Le gouvernement pour sa part, dans une déclaration faite par le ministre de l'Administration territoriale pour Paul Atanga Nji, a minimisé ces incidents et a souligné la bonne tenue générale des élections dans l'ensemble du pays : « Je suis en mesure de faire le point suivant : le scrutin de ce jour s'est effectivement tenu. D'une manière générale, le scrutin s'est déroulé dans l'ordre local et la sérénité. Aucun incident ou fait majeur de nature à entamer la sincérité de la transparence des élections de ce jour, n'a été enregistré. »

Ces attaques ont été repoussées et deux assaillants ont été tués, selon une source militaire. Les armes traditionnelles et les munitions ont aussi été récupérées. A Menji, chef-lieu du département du Lebialem, les électeurs ont été transportés par hélicoptère. Dans le nord-ouest, la situation était globalement moins tendue, mais des sources ont rapporté que l'entrée de la ville de Belo a été bloquée pendant quelques heures par des assaillants, ce qui aurait dissuadé quelques électeurs à se rendre dans les bureaux de vote.

