Burkina Faso: SNC 2018 - Le Premier ministre sollicite les bénédictions des chefs coutumiers

Photo: fasozine

Semaine nationale de la Culture

A la faveur de la Semaine nationale de la culture, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a effectué dans la matinée du 24 mars 2018, une visite de courtoisie chez le chef de canton et le chef de Dagasso de Bobo-Dioulasso. Il est allé solliciter leurs bénédictions et leurs prières pour un déroulement apaisé des activités de la biennale culturelle.

Le palais royal de Sa Majesté Sidiki Sanon, chef de canton de Bobo-Dioulasso, sis au cœur du quartier autochtone Dioulassoba, a été la première étape de la visite de courtoisie initiée par le chef du gouvernement.

A la tête d'une forte délégation composée du ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, de sa collègue du Développement de l'économie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara, du secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou et des autorités locales, Paul Kaba Thiéba a été accueilli par Sa Majesté entouré de ses sujets. Après les civilités protocolaires en vigueur, marquées surtout par des murmures dans les oreilles par-ci, par-là, le porte-voix du chef de canton s'est aussitôt adressé au Premier ministre pour s'enquérir de l'objet de cette visite.

«Aujourd'hui va s'ouvrir à Bobo-Dioulasso, la 19 ème édition de la Semaine nationale de la culture. Il était de mon devoir de venir saluer Sa Majesté et demander ses bénédictions et ses prières afin que cette importante manifestation puisse se dérouler dans la paix et la quiétude», a confié le chef du gouvernement. Visiblement réjoui de cette démarche, le chef de canton a, à son tour, demandé les nouvelles du président du Faso, avant d'indiquer que «tout rassemblement est susceptible de heurts, de frictions et même d'esprit malveillant.

C'est pourquoi, a-t-il renchéri, il place tous les festivaliers sous l'onction des mânes et des ancêtres de Bobo-Dioulasso». Dans la foulée, le chef de canton s'est prononcé sur l'attaque terroriste du 2 mars 2018 à Ouagadougou, et a martelé que «Le Burkina Faso est un seul homme et ne fléchira pas face aux adversités et au terrorisme».

Il a ensuite invité l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire des victimes de cette attaque. De Dioulassoba, la délégation a mis le cap sur Dagasso au secteur n° 4 (Koko), siège de la chefferie coutumière de Bobo-Dioulasso.

Là-bas, elle a été accueillie au son d'un grand tambour et d'un récital d'un griot bien en verve. L'attaque terroriste du 2 mars et ses séquelles sont encore vivaces dans les esprits, puisqu'en l'absence du chef qui ne pouvait se présenter en public, c'est un prince qui a demandé le rituel de la minute de silence. Lors des échanges qui ont suivi, les princes et les notables se sont tour à tour, félicités des travaux de voiries en cours à l'intérieur de la ville de Bobo-Dioulasso.

Ils ont dit nourrir l'espoir de voir la ville présenter un visage plus rayonnant à la fin du mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant à la création future de la Banque agricole du Faso.

Pour sa part, le Premier ministre a souligné que «Ce qui est à venir est plus important que pour la veille», et a égrené un ensemble de projets dont l'hôpital de référence, l'autoroute Burkina-Côte-d'Ivoire et la réhabilitation d'unités industrielles dont la mise en œuvre, selon lui, fera de Bobo-Dioulasso, un véritable pôle d'émergence.