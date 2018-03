Congo-Kinshasa: Bientôt une usine s'ouvre à Kinshasa - Jean Charles Okoto au cœur d'un projet générateur d'emplois

Pour beaucoup, ce projet qui intervient dans un contexte socio-économique caractérisé par un taux élevé de chômage, constitue une lueur d'espoir pour les jeunes congolais, majoritairement sans-emplois. Hormis l'effet création d'emploi, ce projet aura dans le concret, l'avantage de participer à la formation des milliers de jeunes congolais dont la plupart sont sans qualification professionnelle. Toujours selon des sources proches de ce projet, 200 à 250 jeunes congolais devront, avant l'installation de l'usine à Kinshasa, s'envoler en Chine pour une formation professionnelle. Ainsi cette première vague de jeunes qualifiés deviendront à leur tour, formateurs de leurs semblables. C'est de ce cycle de formation continue que sera résolu, temps soit peu, l'insoluble problème d'oisiveté et de délinquance dans le milieu de Jeunes congolais. Le choix de ce projet s'expliquerait aussi en partie, par l'abnégation de l'ambassadeur Jean Charles Okoto dans la cause de la jeune congolaise. C'est une certitude.

« C'est un projet à impact direct et visible qui va donner de l'emploi à nos jeunes... Et, je suis convaincu que la solution aux problèmes du Congo partira de la création d'emploi et de la qualification d'une franche importante de la jeunesse congolaise... », a-t-il expliqué les contours de ce dossier aux prises avec La Prospérité.

