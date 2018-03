Les rideaux de l'atelier d'évaluation du processus du budget participatif dans la ville de Kinshasa, exercice 2017 sont tombés, vendredi 23 mars 2018, à l'Hôtel Africana Palace, dans la commune de Lingwala.

Aux termes de ces travaux de deux jours, du 22 au 23 mars, organisés par le Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (Coref) sur financement du Projet de Renforcement de la Rédévabilité et de la Gestion des Finances Publiques (Profit-Congo), les participants qui sont, entre autres, les Bourgmestres, les Bourgmestres Adjoints, les mandataires ainsi que les organisations de la société civile ont formulé des recommandations. Parmi lesquelles figurent, l'accélération du processus d'adoption et de promulgation de l'ordonnance-loi portant nomenclature légale, veiller à la tenue des élections apaisées, crédibles et transparentes conformément au calendrier publié par la Ceni, veiller à la tenue régulière de la tribune d'expression populaire ; la mise en œuvre effective des décisions et règlements intérieurs du budget participatif ; l'appropriation de la décision et règlement intérieur du budget participatif par le centre d'ordonnancement et le comité budget participatif ; le renforcement des capacités du centre d'ordonnancement et le comité budget participatif ; la dotation du centre d'ordonnancement des matériels modernes ; appuyer les organisations de la société civile dans le contrôle citoyen ; l'animation de la population autour des cadres de participation et de redevabilité...

Clôturant ces assises, Georges Tshonza, a, au nom de Godefroid Misenga, Coordonnateur National du Coref, exprimé la gratitude du Coref/Profit-Congo à la Banque Mondiale, la Coopération Britannique et le Royaume de Belgique pour leur appui au Gouvernement de la RD. Congo dans la mise en œuvre du Projet de Renforcement de la Rédévabilité et de la Gestion des Finances Publiques, Profit-Congo.

Débuté le jeudi 22 mars, a-t-il rappelé, cet atelier a eu comme objectif de faire une évaluation approfondie de la mise en œuvre du budget participatif dans la ville de Kinshasa et formulé des recommandations.

Regroupés en 4 sessions, les différents groupes ont fait ressortir les points forts, faibles, les contraintes et des opportunités dans la mise en œuvre du processus budget participatif et de formuler des recommandations afin d'obtenir les résultats attendus par le Gouvernement de la RD. Congo en matière de gestion des finances publiques locales.

A cet effet, il a remercié tous les participants pour les recommandations qui sont sorties de ces travaux qui, selon lui, vont aider à promouvoir le budget participatif à Kinshasa.

Il a, également, salué le professionnalisme, l'engagement et l'assiduité avec lesquels les experts et les participants se sont acquittés de leur devoir.

Et, d'ajouter que cela renforce dans le chef de Coref/Profit-Congo la conviction de poursuivre son accompagnement dans la promotion de la transparence, la rédévabilité, ainsi que le renforcement du partenariat dans la gestion des Finances Publiques au niveau des Entités Territoriales Décentralisées.

A l'entendre, cette conviction sera encore plus grande lorsqu'il sera constaté l'amélioration des performances dans la mise en œuvre du budget participatif à travers une très grande mobilisation des recettes locales et une plus grande affectation des ressources mobilisées vers des initiatives répondant aux besoins communautaires.

Pour Mussa Abdoul Razac, Bourgmestre de la Commune de Makala, cet atelier a permis d'épingler les points faibles, les perspectives et les recommandations pour l'amélioration du budget participatif, exercice 2018.

«Le budget participatif est une bonne chose parce qu'il vient contribuer dans les communes à la réalisation de l'aspect investissement car, le budget a deux aspects à savoir : le fonctionnement et l'investissement», a-t-il fait savoir. Mais, il y a la rétrocession qui pose problème parce qu'il est dit dans les communes que l'investissement ne peut provenir que de la rétrocession.

Malheureusement cette rétrocession est irrégulière et parfois forfaitaire. C'est ce qui fait qu'on a un peu d'argent pour investir mais le fonds lié à cet investissement pose problème.

Il a souligné que le projet budget participatif consiste à faire participer les forces vives dans les entités pour qu'elles aident ces entités à mobiliser les ressources de la commune, créer la confiance qui a grippé entre les gouvernés et les gouvernants.

Pour Martin Mfumu-Zingi, les autorités locales doivent garantir la bonne gouvernance. Cette dernière permettra au processus du budget participatif de bien évoluer afin de leur permettre la mobilisation des recettes pour que les priorités identifiées par la population soient réalisées avec un impact qui sera bénéfique à cette population.

Il a estimé qu'il y a évolution avec le budget participatif parce que désormais les acteurs au niveau local partagent l'expérience. «Aujourd'hui, le budget n'est plus un secret. Les autorités arrivent quand même à donner les informations sur le budget partant de son élaboration jusqu'à son exécution», a-t-il indiqué.

Il a profité de cette occasion pour demander au Coref d'accompagner ce processus jusqu'à ce que les autorités locales et la société civile s'approprient la pérennisation du budget participatif.