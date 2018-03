Tel un coup de tonnerre, les révélations du magazine «Jeune Afrique» ont secoué, le week-end dernier, les Katumbistes regroupés dans la nouvelle plate-forme dénommée «Ensemble pour le Changement» ayant vu le jour pendant leur Conclave de Johannesburg en Afrique du Sud.

Pendant 17 ans, soit du 3 octobre 2000 au 13 janvier 2017, l'ancien Gouverneur de l'ex-province du Katanga, était détenteur de la nationalité italienne avant d'y renoncer quelques jours après la signature de l'Accord de la Saint Sylvestre, à Kinshasa. Comme l'eau de roche, la Constitution de la RD Congo est claire en matière de nationalité (articles 10 et 72). Le vendredi 23 mars 2018, Noël Tshiani, également candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 et fondateur de la plate-forme «les Forces du Changement», a porté plainte, au Parquet de Paris en France, contre son concurrent Moïse Katumbi Chapwe, qui détiendrait aussi la nationalité zimbabwéenne, pour plagiat du projet de société. Aussi, le même Katumbi qui est dans le collimateur de la Justice congolaise notamment, dans l'affaire de l'immeuble appartenant au Grec Stoupis, serait-il définitivement hors de la course à la présidentielle ?

Le célèbre magazine «Jeune Afrique» a, en effet, documenté ses recherches en écrivant à la municipalité de San Vito Dei Normanni, un village d'environ 20.000 habitants dans le Sud de l'Italie. Le nom de «Moïse Katumbi D'Agnano» figure dans le registre de l'état-civil dudit village italien. En ayant acquis la nationalité italienne, Moïse Katumbi a de facto perdu la nationalité congolaise. Or, nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne détient pas la nationalité congolaise d'origine.

Dura lex sed lex

Dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, les principaux articles en rapport avec la nationalité congolaise sont les suivants :

Article 10 : «La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise».

Article 72 : «Nul ne peut être candidat à l'élection du Président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après : 1. posséder la nationalité congolaise d'origine ; 2. être âgé de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale».

Avis nuancé d'un grand expert

Que pensez-vous de la controverse sur la double nationalité en RDC, en particulier par rapport à la triple nationalité dénoncée de Moïse Katumbi?

«Ce cas n'est certainement pas le seul ; nombreux, au sein des institutions, sont ceux qui détiennent une double nationalité, voire, comme semble-t-il le cas évoqué ici, une triple nationalité. C'est une question de très grande importance juridique qui va au-delà de ce cas, si je me limite à ce terrain sans méconnaître son importance politique.

De toutes les façons, la constitution (article 10alinéa 1er) et la loi sont claires : la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre ; en conséquence, si un Congolais acquiert une nationalité étrangère, il perd ipso facto la nationalité congolaise, un étranger obtenant la nationalité congolaise est considéré comme n'ayant plus sa nationalité d'origine.

Mais, cette situation concerne un nombre impressionnant de compatriotes, y compris et surtout au sein des institutions. Lors de son adoption, la loi sur la nationalité prévoyait ce qu'on a appelé « moratoire » de trois mois pour permettre à ceux qui s'étaient retrouvés avec « deux » nationalités de se mettre en règle en renonçant expressément à la nationalité étrangère.

Je sais que cette problématique est largement dépassée dans les esprits des Congolais qui ont évolué sur ce point, et personnellement je suis de ceux que la double nationalité ne choque pas, tellement les jeunes Congolais ayant pris une nationalité étrangère restent attachés à leur pays et à leur peuple et pourraient être plutôt un enrichissement ; il faudra sans doute changer la législation comme souhaité aussi bien aux Concertations nationales qu'au récent Dialogue. Toutefois, la loi demeurant ce qu'elle est encore, nous devons considérer que beaucoup de gens se trouvent encore dans une situation irrégulière.

Il y a quelques années, lors de controverses semblables à celle d'aujourd'hui, on a évoqué ce moratoire ; c'était oublier que la loi ne prévoyait ce fameux moratoire que pour les trois mois suivant son adoption, ces trois mois passés depuis, il n'y a plus de moratoire et toutes les personnes détenant la nationalité congolaise concurremment avec une nationalité étrangère sont purement et simplement des étrangers.

Cela doit faire craindre que nombre de nos lois, que dis-je ? Toutes nos lois, aient été adoptées par des étrangers qui se sont glissés à l'Assemblée nationale et au Sénat et que nombre des membres de nos différents gouvernements, nationaux et provinciaux, soient simplement des étrangers ; en fait chacun obtient si facilement le certificat de nationalité, qui se donne en dehors de tout processus fiable d'identification.

Cette question contient un deuxième aspect très important. Celui de la notion de « nationalité congolaise d'origine », définie dans la constitution (article 10 alinéa 3) par l'appartenance aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu la République Démocratique du Congo...

De plus, par les modes d'acquisition de la nationalité congolaise, un enfant dont l'un des parents a la nationalité congolaise d'origine hérite de la nationalité de ce parent, sauf bien évidemment renoncement ; en conséquence et a contrario, un enfant dont aucun parent n'est congolais ne peut avoir la nationalité congolaise que par adoption, naturalisation, parfois par le mariage, ...

En combinant ces dispositions, les autorités compétentes pour apprécier les candidatures aux différentes fonctions publiques doivent faire extrêmement attention pour bien comprendre et bien appliquer la loi en la matière. En l'occurrence, la seule exhibition du certificat de nationalité ne devrait pas suffire, notamment pour l'élection à certaines fonctions spécifiques. Sait-on, par exemple, que les présidents des deux chambres parlementaires sont soumis à la même condition de nationalité que le président de la République, à savoir, « avoir la nationalité congolaise d'origine » ?

Les règlements intérieurs de ces deux chambres permettent-ils aux députés et aux sénateurs de véritablement vérifier « la nationalité d'origine » des candidats aux fonctions de président de l'Assemblée nationale et de président du Sénat, y a-t-on toujours pensé ? Il ne me semble pas, à ce que je constate. En tout cas, il vaut la peine de mieux se pencher là-dessus dans l'avenir pour ne pas commettre d'erreurs».

C'est l'édifiante réponse donnée par l'éminent Professeur Auguste Mampuya Kanunk'a-Tshiabo, Docteur d'Etat en Droit de l'Université Nancy 2 (France), Officier de l'Ordre national des Palmes académiques de la République Française et ancien Juge ad hoc à la Cour Internationale de Justice.

Affaires judiciaires

A Kinshasa, dans l'affaire Stoupis contre Katumbi, le Procureur Général de la République vient de demander à la Cour Suprême de Justice de fixer une audience pour traiter l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense de Moïse Katumbi. C'est cette principale affaire d'extorsion d'un immeuble qui, depuis plusieurs mois, fait hésiter le leader du regroupement politique «Ensemble pour le Changement» de regagner la terre de ses ancêtres, craignant son arrestation.

A Paris, Noël Tshiani, le candidat déclaré au scrutin présidentiel prévu pour le 23 décembre 2018, vient de trainer Moïse Katumbi en justice pour arnaque, l'accusant d'avoir plagié son programme. Les Katumbistes réunis en Conclave au pays de Nelson Mandela avaient d'abord commencé par plagier la dénomination «les Forces du Changement» de la plate-forme de Noël Tshiani, concepteur du «Plan Marshall de 800 milliards USD pour la RDC», avant de se raviser et de se muer subitement en «Ensemble pour le Changement».

Depuis lors, le candidat Tshiani n'a cessé de demander à Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, de lui fournir une copie de leur projet de société afin de vérifier s'il ne s'agit pas du copier-coller. Pendant ce temps, Jean-Pierre Lihau, Directeur de Cabinet du Président de l'Assemblée nationale et membre de la Majorité présidentielle, se dispute le concept «Ensemble» avec les Katumbistes. Prendra-t-il, lui aussi, le chemin de la Justice pour le dénouement de cette affaire ? Wait and see. De plus en plus, l'étau se resserre autour du candidat déclaré Moïse Katumbi Chapwe qui voit son rêve de succéder au Président Joseph Kabila s'effondrer comme un château de cartes.

En définitive, le Président du club congolais Tout-Puissant Mazembe qui, aux yeux de certains, est devenu l'homme à abattre par les tenants du pouvoir à Kinshasa, a trois possibilités pour briguer le fauteuil présidentiel tant convoité. Primo, recouvrer sa nationalité congolaise d'origine en s'adressant au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Alexis Thambwe Mwamba. A titre d'exemple, Samy Badibanga avait suivi cette procédure avant d'être investi Premier Ministre de la RD Congo. Secundo, inciter à la révision constitutionnelle sur la question de double ou triple nationalité.

Tertio, revenir rapidement en RDC pour affronter la Justice et prouver son innocence. Quant aux accusations de plagiat, il est incroyable de voir que des éminents hommes de sciences et personnalités politiques de renom qui entourent Moïse Katumbi être incapables d'innover, de produire quelque chose d'original ! Ne se ruent-ils vers leur leader que pour de l'argent ? Malheureusement, cela semble être le cas.

Et ces nombreux Congolais qui espèrent voir Katumbi venir déposer sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) en juin prochain, et, surtout, voir cet acteur politique, une fois élu, leur apporter, «avec ses copains», la faramineuse somme de 100 milliards de dollars américains pour la relance de l'économie du pays, doivent-ils cesser de se bercer d'illusions ? La Majorité présidentielle dont le dauphin ou la dauphine tarde à venir et les autres opposants candidats Président de la République dont Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Freddy Matungulu, Yves Mpunga, se frottent déjà les mains face à l'éventualité de la disqualification du concurrent Moïse Katumbi de la course présidentielle. Que le meilleur gagne ! Wait and see.