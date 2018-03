Seychelles: 14 ans plus tard, British Airways atterrit à nouveau au pays

Après une absence de 14 ans, British Airways est retournée aux Seychelles dimanche, atterrissant à l'aéroport international de Pointe Larue à 6h10 heure locale.

British Airways commence deux vols hebdomadaires sans escale vers les Seychelles depuis l'aéroport de Londres, Heathrow les jeudis et dimanches.

Les vols arriveront dans l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental à 7h10 et partiront à 9h10.

Le ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine, Maurice Loustau-Lalanne, a déclaré: "C'est une journée passionnante pour nous tous car c'était le rêve de voir le retour de la compagnie aérienne si populaire aux Seychelles."

British Airways, le transporteur national du Royaume-Uni, a stoppé les vols directs vers les Seychelles en 2004.

"En atterrissant, il y a dû avoir une impression de retour à la maison, car c'est cette même piste que les Britanniques ont construite en 1969 afin relier nos îles isolées au Royaume-Uni et au monde", at-il ajouté.

Le président exécutif des ventes chez British Airways, Richard Tams, a déclaré: "British Airways partage déjà une histoire qui remonte à 1971, lorsque le premier vol BOAC est parti pour cet archipel tropical avec 110 passagers à son bord. Le vol avait fait escale à Nairobi avant d'atterrir aux Seychelles. "

M.Tams a annoncé que les vols vers les Seychelles seront toute l'année.

M. Loustau-Lalanne a déclaré qu'avec les vols directs en provenance du Royaume-Uni, la nation insulaire s'attend à recevoir environ 25 000 visiteurs du Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, soit une augmentation de 21%.

Il a ajouté que le marché britannique a enregistré une croissance de 14% l'année dernière avec plus de 21 000 voyageurs aux Seychelles et que "les services sans escale de Heathrow donneront également un coup de fouet aux autres marchés émergents vers les Etats-Unis et le Canada".

British Airways a fait son vol inaugural avec un Boeing 787-9 Dreamliner, le dernier ajout à la flotte, transportant 214 passagers.

Le Boeing 787-9 Dreamliner est le dernier-né de la flotte British Airways. (Joena Bonnelame) Photo License: CC-BY

Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération d'avions qui a atterri aux Seychelles; le Dreamliner 787-9 est notre avion le plus économe en carburant et il est environ 40% plus silencieux que les autres avions, offrant ainsi aux passagers l'environnement idéal pour fermer les yeux », a ajouté M. Tams.

Le directeur général de British Airways a déclaré que BA sera en liaison avec les hôtels aux Seychelles et qu'il y aura une stratégie de marketing efficace pour garantir les clients tout au long de l'année.

Alors qu'elle accueillait British Airways, le haut commissaire britannique aux Seychelles, Caron Rohsler, a mis l'accent sur l'impact environnemental que les touristes peuvent avoir sur ces îles fragiles et belles.

Elle a déclaré que le haut-commissariat britannique va ajouter une nouvelle page d'information sur son site internet concernant le tourisme durable.

"Cela inclura des conseils sur la façon dont les visiteurs peuvent aider à préserver l'océan et les habitats insulaires afin que les générations futures puissent en profiter", a déclaré Mme. Rohsler.

Les arrivées des visiteurs du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord à ce jour sont autour de 3608, ce qui en fait le 6ème marché leader des Seychelles, qui dépend largement du tourisme - le principal contributeur à son économie.