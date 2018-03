Suite au lancement le 02 mars 2018 à Port-Gentil du projet IDYANJA, initié par les Membres du Bureau Politique du PDG de la province de l'Ogooué Maritime, représentés par Jean Fidèle OTANDAULT, Membre du Comité Permanent, la cérémonie de signature de contrats des premiers bénéficiaires a eu lieu le samedi 24 mars 2018, dans les locaux de la Maison de la Jeunesse et de la Culture de l'Ogooué Maritime.

Organisée par L'ONG Malachie, partenaire technique du projet Idyanja, cette cérémonie a été rehaussée par la présence des responsables administratifs, politiques, du secteur privé et de la société civile de la cité pétrolière. Dans son mot de circonstance, Pépécy Ogouliguende, Présidente de l'ONG Malachie a présenté le rapport synoptique de la première phase du projet Idyanja.

D'après ce rapport, le projet a suscité une forte adhésion auprès des populations au regard des statistiques compilées : 562 dossiers enregistrés, 733 visiteurs reçus et plus de 500 appels téléphoniques relatifs à Idyanja en 10 jours et plus de 1500 internautes. Ces chiffres témoignent à juste titre de la volonté des jeunes à entreprendre et de vaincre le chômage, selon la Présidente de Malachie. « Ils constituent surtout une source de motivation pour continuer à soutenir les initiatives visant l'autonomisation de la jeunesse, l'employabilité des jeunes, conformément à la volonté du Président de la République, Chef de l'Etat » a-t-elle ajouté.

Prenant ensuite la parole au nom des premiers bénéficiaires, Mme Bibilogo Géneviève a remercié l'initiateur du projet tout en assurant de faire bon usage des fonds et du matériel qui sera reçu.

Prenant enfin la parole au nom des Membres du Bureau Politique, initiateurs du projet, Jean Fidèle Otandault a invité les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité « car c'est en toute objectivité et confiance que nous avons retenu vos dossiers. Je souhaite que cette confiance soit partagée » a-t-il déclaré. « Mériter la confiance portée sur vous reviendrait à faire preuve de sérieux dans la conduite de vos projets et à prendre conscience que d'autres personnes espéraient également être avec nous ici ». Pour le représentant des Membres du Bureau Politique du PDG, « Malgré les moyens que nous mettons à votre disposition, si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas déterminés, vous ne réussirez jamais ».

S'appuyant sur son expérience d'ancien chef d'entreprise, le Ministre d'Etat n'a pas manqué de rappeler aux bénéficiaires qu'ils rencontreront des difficultés et que ces obstacles ne devraient pas permettre d'abandonner. « Soyez persévérants et tenaces. Si on vous ferme la porte, passez par la fenêtre, si on vous ferme la fenêtre, cherchez une autre voie mais n'abandonnez jamais (... ) Ma plus grande fierté sera de rencontrer chacun de vous dans 5 ans et me dire que j'ai créé d'autres emplois grâce à votre soutien » a conclu Jean Fidèle Otandault.

Avant la signature de contrats, les bénéficiaires ont eu droit à une formation aux standards internationaux sur les outils managériaux et financiers des activités génératrices de revenus. Cette formation a permis de renforcer leurs capacités d'entreprenariat et de leadership.

Avant de clore la cérémonie par une séance photos avec les bénéficiaires, Jean fidèle Otandault a procédé à la remise symbolique du matériel à quelques bénéficiaires et des attestations de formations.