Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme -. Sonas S.A - Carole Agito honore ses cadres et agents féminins

Plus de 50 ans de métier et implantée à travers toute la République Démocratique du Congo avec 80 agences, la Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A) a commémoré, à sa manière, vendredi 23 mars 2018, à Béatrice Hôtel de la Gombe, le mois de la femme autour d'un repas de cœur offert par Madame Carole Agito, Directeur Général, dans le but d'honorer et de valoriser ses cadres et agents féminins.

A l'instar d'une mère qui a profondément le souci de renforcer la chaleur maternelle à ses enfants, Carole Agito considère la femme (son alter ego) comme cette "émeraude" qui doit mériter une protection et un encadrement, en plus d'une grande promotion en vue de son épanouissement. Car, dit-elle, "célébrer la femme c'est célébrer la vie, c'est la femme qui est la gardienne de la vie. En portant l'enfant dans son sein, c'est elle qui donne la vie et c'est aussi elle, la première éducatrice pour toute personne sur cette terre. Elle représente donc, le beau, la tendresse et la joie", précise-t-elle.

Double événement en une seule manifestation très haute en couleur, le mois de mars, mois consacré à la femme à travers le monde, célébré, vendredi dernier, a marqué d'une pierre blanche dans les annales de la Sonas dans la mesure où le DG Agito a profité de l'opportunité pour soumettre également à son personnel féminin, une journée scientifique de réflexion autour d'un thème très capital, à savoir : «les dangers provoqués par l'obésité et la rééducation alimentaire». Pour cela, une invitée de marque venue d'une grande formation médicale de la place a, à l'occasion, développé le concept de cet thème on ne plus indispensable. Il s'agit du Docteur Nathalie KAHSHA, spécialiste en Nutrition et Rééducation Alimentaire.

L'objectif poursuivi par la patronne de la Sonas S.A est de former et d'informer son personnel féminin sur les méandres de ce mal pour prendre toutes les précautions d'usage afin de l'éviter car, l'obésité conduit naturellement à d'autres maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle pouvant provoquer l'AVC (Accident Cardiovasculaire) qui est la cause souvent de morts subites. Et par conséquent, elle porte entrave au développement et à la productivité de l'entreprise. Pour y remédier, il est vivement recommandé de consommer "bio", c'est-à-dire, une alimentation saine et équilibrée mais surtout, que la sédentarisation (ne pas exercer un travail physique), ne soit pas une habitude au quotidien. Dans cette prévention, il est aussi recommandé la non prise régulière des aliments qui contiennent trop de graisses et de l'huile (la viande surgelée), éviter les aliments énergétiques, gras et riches en sucre.

Le souci de Madame Agito, présidente en exercice de l'ANEP, (Association Nationale des Etablissements et Entreprises Publiques de l'Etat) est inexorablement, celui de compter au sein de son entreprise, un personnel féminin d'une très bonne santé, capable de se battre davantage chaque jour à côté de son collègue masculin pour gagner des parts importantes du marché d'assurances au profit de la société.

Une identité propre

La Sonas s'est hissée une identité propre et exceptionnelle jamais vécue dans d'autres entreprises du portefeuille transformées. C'est pourquoi, dans son speech d'une rare clarté, Mme Agito a mis en exergue la promotion de la femme dans toutes ces dimensions. Pour preuve, plusieurs d'entre elles sont envoyés en formation à l'étranger (USA, France, Italie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc et très bientôt en Australie). Dans cette même optique, elle assure l'élévation en grade et l'affectation aux postes de Responsabilité, plusieurs agents féminins méritants et qui étaient restés longtemps statiques à cause des préjugés sexistes, a-t-elle déploré. Quant à la journée de réflexion, elle n'en est pas une, car, plusieurs rencontres ont eu lieu, au cours desquelles, ont été abordés des sujets en rapport avec le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, le cancer du Col de l'utérus, le cancer du sein et même le dépistage par rapport à ces maladies pour les agents féminins de la Sonas Kinshasa.

Merci Madame DG

Pas de barrière entre cette grande Dame et son personnel féminin. Dans une salle bien électrisée par diverses variétés musicales, tous ont vécu dans une proxémique absolue, c'est-à-dire, côte à côte avec leur DG. Les cadres et agents féminins ont tous loué la clairvoyance et la sagesse de Mme Agito qui ne cesse de les valoriser. Ils ont plaidé, par ailleurs, pour que de telles initiatives de dépistage s'étendent aussi dans toutes les entités provinciales avec une prise en charge assurée.

Le point focal dans une liesse

Première à prendre la parole, Madame Kalima Mbombo Véronique, point focal Sonas et membre de REFEC a, auparavant, circonscrit le cadre de l'événement. "La Sonas S.A a donc l'avantage d'avoir à sa tête un leadership féminin efficace incarné par votre Autorité dont les Actions phares se comptent par dizaines, voire par centaines", a-t-elle soutenu. Ce, avant de souhaiter bonne fête à toutes les femmes braves de la Sonas, magnifiquement vêtues pour célébrer la journée et aux hommes qui sont visiblement prêts à les soutenir dans leur lutte pour la promotion de leurs droits.

Quelques cadres masculins des directions ont aussi pris part à cette fête des mamans Sonas. Il s'agit du Directeur Régional Kinshasa (DRK)/Kinshasa.