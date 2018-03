Congo-Kinshasa: Douleurs d'enfantement ?

opinion

Nuit et jour, Chaud et froid, douleur et joie. Ce sont là des phases d'un cycle qui se remarque dans la nature et, au finish, incarne même l'existence, la vie. Le décor politique de la République Démocratique du Congo n'échappe pas, surtout par le temps qui court, à cette coexistence.

A la seule différence qu'en RDC, les moments d'obscurité teintés de regain de la chaleur -de contradictions- font toujours craindre le pire, c'est-à-dire l'apocalypse.

Le tohubohu actuel, bon gré mal gré, par ces signaux envoyés et reçus par-ci par-là, fait noter que c'est l'aube d'une naissance au pays, celle de l'alternance par les urnes. Si le délai d'une grossesse est déterminé à 9 mois pour une maternité humaine normale, la maternité politique pour l'accouchement, via les élections, d'une alternance totalise déjà plus de deux ans. La logorrhée et les surenchères qui s'enregistrent ne sont que tributaires de ce cas de figure. D'autant que l'horizon électoral tracé, depuis novembre 2017 par la CENI, n'est pas de plus certains, pour les uns, et rassurant, pour ceux qui craignent d'être exclus.

C'est aujourd'hui, d'ailleurs, pour revenir sur ces exclusions tant redoutées que la Vice-primature en charge de l'Intérieur et Sécurité est censée remettre la liste de partis et regroupements politiques valides pour concourir aux prochaines joutes électorale à la CENI de Nangaa. Son contenu qui avait une allure coupe-gorge a, depuis les fracassantes annonces du CNSA sur la fin du phénomène dédoublement des partis, perdu de sa force à être ce délie-langue qu'elle aura été dès la propagation à travers les réseaux sociaux d'une fameuse liste attribuable à la Vice-primature qui excluait G7 et Udps/Limete du jeu électoral.

Quoi qu'il en soit, la grossesse électorale dont l'accouchement a raté en 2016 avant l'expiration du deuxième et dernier mandat constitutionnel du Président Kabila ne manque pas de douleurs d'enfantement toujours sur ce dossier d'exclusion. En plus de ce casse-tête, il faut ajouter la problématique de l'usage de la machine à voter puisque celle-ci rebute à l'Opposition. Si au Rassop/Limete, à l'UNC de Kamerhe, au MLC de Bemba et sa plateforme le Front pour le Respect de la Constitution et Cie les sirènes des élections de décembre ont fait mouche, le recours à ces "engins" reste une épine qui cause des douleurs d'enfantement électoral.

Bien au-delà de cette donne, alors que l'air de l'arène politique sent la décrispation avec les mesures rendues publiques par le CNSA d'Olenghankoy et la levée du moratoire sur l'interdiction des manifestations publiques, il ne demeure pas moins que de la crispation résonne encore en chœur dans certains cœurs de part et d'autre des camps politiques. Evidemment, le cas Katumbi, les prisonniers Muyambo-Diongo et autres ainsi que le MSR de Lumbi sont toujours des génères-douleurs. Ces peines, justement, qui viennent s'entasser sur la longue marche vers l'accouchement de l'alternance.

Si, comme le dit un adage, la beauté du nouveau-né efface les pincements des cœurs endurés avant, au Congo-Kinshasa, la question aux millions de dollars est celle de savoir si, à cause des contradictions, d'ici la naissance, il n'y aurait pas avortement prématuré ou encore enfantement d'un mort-né ? En attendant de trouver une réponse à cette interrogation, une devra prendre fin ce lundi. Il s'agit de savoir, enfin, quelles sont ces formations et regroupements qui seront embarqués dans la liste de Mova. Avec elle, les douleurs d'enfantement pour cette liste-ticket vont-elles prendre fin ou ce dévoilement fera germer des contestations ?