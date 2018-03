Congo-Kinshasa: Aide humanitaire d'urgence - Samy Badibanga insiste sur le bien-fondé des assises de Genève !

Face à la gravité de la situation, "j'appelle les Nations Unies, l'Union Européenne et l'ensemble de la communauté internationale à accélérer la mobilisation de l'aide humanitaire que les autorités publiques congolaises ne sont pas, du reste, en mesure d'apporter.

Déclaration de l'Honorable Samy Badibanga

J'ai appris avec surprise et consternation la décision du gouvernement déclinant sa participation à la conférence des donateurs qui se tient à Genève le 13 avril 2018 en vue de mobiliser les fonds nécessaires pour venir en aide aux 13 millions de congolais qui se trouvent en situation d'urgence humanitaire, dont 4,5 millions des personnes déplacées au grand Kasaï, au Nord et au Sud Kivu, au Maniema et au Tanganyika. A ces personnes s'ajoutent depuis plusieurs mois à présent, des dizaines des milliers d'autres que les récents développements alarmants en Ituri, ont poussé sur le chemin d'exil en Ouganda.

Cette situation d'extrême gravité place des millions de nos compatriotes dans le dénuement le plus total : sans alimentation, sans abri, sans sécurité, ni écoles, ni encore moins centre de santé, les obligent à fuir ou à vivre encore dans les zones de violences ou de crises humanitaires.

Je constate donc avec regret que dans ce contexte, les autorités congolaises privilégient des questions de forme au lieu de celles de fond, et souhaitent s'entretenir des indicateurs en demandant une harmonisation des chiffres dans le but d'amoindrir la gravité de la situation avant d'envisager leur participation à la Conférence internationale des donateurs à Genève, le 13 Avril 2018. Il s'agit d'une attitude pour le moins irresponsable, au regard de l'intensité d'une situation qui interpelle toutes les bonnes consciences.

En effet, ce projet de conférence internationale des donateurs que nous avons initié avec les églises Catholique et Protestante dans le cadre de la coordination l'Espoir a pour but de mobiliser le 1,68 milliard de dollars américains nécessaires au Plan de Réponse Humanitaire des Nations Unies pour le Congo. On ne peut pas laisser autant de personnes dans le besoin d'urgence extrême et risquer la mort juste pour sauvegarder son image de marque.

Compte tenu de ce qui précède, j'appelle les Nations Unies, l'Union Européenne et l'ensemble de la communauté internationale à accélérer la mobilisation de l'aide humanitaire que les autorités publiques congolaises ne sont pas, du reste, en mesure d'apporter.

Je rappelle, ici, la confiance que le peuple congolais place dans les Nations Unies pour mener à bien cette mission qui a pour seul objectif d'apporter le secours urgent et nécessaire aux 13 millions des congolais en besoin d'aide humanitaire d'urgence.

Au demeurant, j'en appelle au gouvernement congolais à faire preuve d'un sursaut d'orgueil afin, d'une part, de reprendre sa place à la conférence des donateurs prévue à Genève et, de l'autre, à honorer l'impératif du respect des droits humains prévus par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et, en particulier, le droit fondamental à la sécurité et à l'intégrité physique.

Fait à Kinshasa, le 25 mars 2018

Honorable Samy Badibanga Ntita

Premier Ministre Honoraire