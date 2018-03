Congo-Kinshasa: NOGEC et Alliés - Une nouvelle plateforme électorale prête à remporter les élections

Avec la nouvelle loi électorale qui, reprenant, dans l'un de ses articles, le principe du seuil d'éligibilité «d'un pourcent» qui, sur le plan national, devra, par ailleurs, régir les scrutins circonscrits à la date du 23 décembre 2018, il est, assurément, impossible, sinon improbable, de gagner les élections en faisant cavalier seul.

La Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, sachant lire les signes du temps, l'avait, d'ores et déjà, pressenti. Car, "l'heure est plus que propice où les alliances, non pas des moindres mais les vraies et favorables, devront se tisser afin d'espérer trépigner ce seuil". Ce qui est vrai, la NOGEC, de son côté, n'attendait que le moment opportun, après plusieurs tractations avec ses paires pour, enfin, lancer le regroupement qui, vraisemblablement, devrait leur permettre de remporter les challenges électoraux à tous les niveaux. «NOGEC et Alliés », telle est, en effet, la dénomination optée pour désigner cette plateforme politique qui, d'après Me Constant Mutamba, président de la NOGEC, regroupe plus de trente trois mouvements citoyens qui se sont mués en partis politiques et une centaine d'associations des jeunes, tous, bondés du désir de gagner les scrutins aux fins de concrétiser le renouvellement de la classe politique.

C'est un communiqué officiel signé le samedi 24 mars 2018, par le président de la NOGEC, qui a couronné la création de cette plateforme électorale. « La NOGEC, bénéficiant de la confiance des partis politiques amis, [... ], mouvements citoyens et plateformes associatives, viennent de lancer un imposant regroupement politique [... ] aux fins de concourir loyalement aux prochaines élections générales », indique ledit communiqué. D'ailleurs, étant plus pragmatique, NOGEC et Alliés, a déjà désigné, après une réunion du collège des fondateurs, ses différents animateurs. D'une part, Me Constant Mutamba et Jacques Mbelolo ont été choisis respectivement comme président et vice-président de la plateforme. Et, d'autre part, Ivan Ilunga et Zephyrin Mbambu sont désignés Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint, lit-on dans le procès verbal sanctionnant ladite réunion.

Sachant que la CENI, l'institution d'appui à la démocratie habilitée à organiser les scrutins en RD. Congo, avait, récemment, invité le Ministère de l'Intérieur à transmettre, d'ici le 26 mars 2018, la liste définitive des partis et regroupements politiques enregistrés, NOGEC et Alliés, aussitôt créée, se fait, illico presto, notarié à la territoriale nationale, chapeautée par Henri Mova Sakanyi, afin de parachever son inscription pour la bataille du 23 décembre 2018. «Le dossier du regroupement politique NOGEC et Alliés notarié sous le numéro 14.477 folio 177.185 a été introduit à la Vice-primature de l'Intérieur et Sécurité en date du 23 mars 2018, conformément à la loi», précise-t-on dans le document.

En outre, il sied de noter qu'à l'instar de plusieurs autres alliances politiques, cette nouvelle plateforme, comprenant majoritairement des mouvements des jeunes épris du changement, a renseigné, dans son communiqué, qu'elle fera sa sortie officielle dans les jours à venir en vue de décliner sa stratégie électorale et ses structures opérationnelles.