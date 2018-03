La Ligue Congolaise pour la paix, les droits de l'homme et les Elections (LICOPADEL) a organisé samedi, 24 mars 2018, une matinée d'échange avec les jeunes du quartier Kindele, dans la commune de Mont-Ngafula.

Thème choisi : «démocratie, bonne gouvernance et le processus électoral ». C'est dans la salle de conférence de la paroisse Saint Pierre Claver de Kindele que cette grande activité citoyenne a été organisée sous la férule de Me Pindu-di-Lusanga Patrick, Directeur Exécutif de la LICOPADEL. Il sied de souligner que c'est dans le cadre du Programme citoyen pour l'éducation, la formation et la sensibilisation de la population sur les questions de droit de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance que la Licopadel a choisi cette contrée de la capitale congolaise pour sensibiliser les jeunes sur la promotion des pratiques démocratiques, des droits humains et de bonne gouvernance au niveau de la base. Pour Me Pindu-di-Lusanga, Directeur Exécutif de la LICOPADEL, il faut que le peuple congolais puisse s'imprégner les notions de la démocratie, des droits humains et la bonne gouvernance en vue de les défendre à tout prix. Aussi, sensibiliser les jeunes à s'approprier le processus électoral sans être complexés.

Il sied de souligner qu'après des investigations, la LICOPADEL a fini par conclure que la population urbano-rurale manque la vraie information de ces notions de base.

Etant une grande organisation de la société civile qui milite pour les droits de l'homme, la bonne gouvernance et les élections en République Démocratique du Congo, la LICOPADEL pense, à travers cette rencontre avec les jeunes de Kindele, qu'il est grand temps que le peuple congolais acquière les notions sur les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance en vue de pouvoir se défendre en cas de dérapage ou violation de leurs droits.

En ce concerne le processus électoral, il a été très capital pour Me Pindu-di-Lusanga Patrick d'éclairer la jeunesse de Kindele sur le choix d'un candidat, son profil, sur les recommandations d'un électeur pour un scrutin crédible et apaisé.

Natif de Kindele, Me Pindu s'est engagé, à travers la LICOPADEL, à sensibiliser les jeunes de sa contrée pour que ces derniers puissent bien choisir leurs représentants nationaux. De peur que la jeunesse se trompe sur le choix ou le profil d'un candidat éligible. Car, la population congolaise éprouve beaucoup de difficultés de faire le contrôle citoyen. Une façon de réveiller la conscience de la population congolaise qui n'arrive pas à vivre ses droits selon les différentes lois et conventions que la République démocratique du Congo a ratifié, nonobstant l'accession du pays à l'indépendance. C'est dire que la population n'arrive pas à dresser le front en ce qui concerne les pratiques démocratiques et des droits humains. Voilà pourquoi, la LICOPADEL s'est résolue de d'organiser des décentes sur terrain pour conscientiser et sensibiliser la base sur leurs droits, si pas bafoués, mais oubliés ou méconnus.

Feedback

«Nous avons été plus motivé à participer à cette conférence par rapport à la situation à laquelle les jeunes rencontrent dans un quartier où l'information passe difficilement. Voilà pourquoi, nous avons été honorés par Me Patrick Pindu qui a été le tout premier président de la commission masse média de la paroisse Saint Pierre Claver, qui nous a sensibilisés sur les notions les plus importantes telles que la démocratie, la bonne gouvernance et le processus électoral afin d'éclairer la lanterne de la jeunesse de Kindele en général », a indiqué le Président de la commission de jeunes de la Paroisse Saint Pierre Claver, Cédric Diwasambi.