Congo-Kinshasa: Incendie de Mariano à Ngiri-Ngiri - Descente effectuée et dégâts constatés

La descente du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Kalamu (TGI/KALAMU) sur le lieu de l'incendie survenu en avril 2017, sur l'avenue Simba n°15 et ayant décimé la parcelle voisine du n°13 sur la même avenue, appartenant à M. Mupinsie Emmanuel, a eu lieu, le mardi 20 mars 2018.

L'objectif était de faire le constat et la reconstitution des faits avant d'en évaluer les dégâts. Cette descente est très déterminante dans la suite de l'instruction de l'affaire sous RC 29.623/29.948/30.035 qui oppose le Ministère public à la famille Mampuya David et deux autres intervenants forcés, en l'occurrence; M. Innocent Pfunzi Pfuti, locataire de Mampuya et dépositaire du carburant, représenté par Maîtres Puati Ngoma, Matsuka Mundemba et Nzita Serge, tous avocats et M. Mumba Guillaume (propriétaire de véhicule citerne), représenté par Maîtres Boseleka, Luzitu Alain et Erick Mutashi, tous avocats.

Cette audience foraine laisse perplexe la partie intervenants forcés dans la mesure où restée dans l'anonymat depuis la survenance de l'incendie, soit une année plus tard, celle-ci se dit être aussi victime. Et, pourtant, il a suffi que la partie défenderesse Mampuya puisse se sentir seul, en train de couler dans le bateau pour qu'elle arrive enfin, à livrer devant le Tribunal, ses clients ou coopérants.

Plus curieux que cela puisse paraître, se présentent en victimes ayant perdus des biens.

Qu'à cela ne tienne, la partie demanderesse Mupinsie, par devers elle, les trois intervenants volontaires qui sont ses locataires ne doutent pas un seul instant de la clairvoyance, de la compétence et de la capacité de discernement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Kalamu.

Cette juridiction qui emploie, certes, des juges mieux outillés, aguerris et rompus en la matière sait pertinemment bien où se trouve la vérité. Et si le diable ne s'en mêle pas, force est de croire que la sentence n'est plus pour longtemps. Ce sera certainement après deux ou trois audiences de plaidoirie pour passer l'affaire en délibéré ou mieux, prononcer le verdict.

Comme quoi, les vraies victimes à qui, l'on a causé des préjudices immenses doivent encore prendre leur mal en patience.

Dossier à suivre!