La problématique des grossesses non-désirées et les avortements clandestins en République démocratique du Congo préoccupe sensiblement les ONGs tant nationales qu'internationales.

Ainsi, la coalition de lutte contre les grossesses non-désirées a organisé, vendredi 23 mars 2018, dans l'enceinte de la RTNC 2, une émission culturelle pour approcher les professionnels des médias et les parlementaires afin de trouver une issue pouvant réduire le taux de mortalité maternelle qui représente actuellement plus de 10% et 150.000 grossesses non- désirées qui sont dues à ces pratiques d'avortements clandestins à risque.

Aussi, il a été question de savoir l'évolution de l'application du protocole de Maputo qui demande aux Etats de prendre des mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Or, l'avortement demeure illégal en RDC, en violation totale des engagements internationaux.

Voilà pourquoi, l'ONG Si Jeunesse Savait, en collaboration avec AFIA MAMA, CAFCO, ABEF-ND, CARE, Médecin du Monde/France, Pathfinder International et IRC, a convié les Députés nationaux, spécialement ceux faisant partie de la commission socioculturelle, entre autres, les Honorables Vincent Okoyo, Léon Mubikayi, Edumbadumba et Eve Bazaïba. Ces derniers, indique-t-on, ne sont pas seulement législateurs. Ils sont également des Médecins Gynécologue. Seule, l'Honorable Eve Bazaïba est juriste. Occasion pour ces représentants du peuple congolais de brosser l'état des lieux de la santé de la reproduction en République démocratique du Congo.

Tous, à l'unanimité, ont fustigé cette pratique d'avortement clandestin à risque, tout en soulignant les causes de ces avortements et les grossesses non désirées. A savoir : la pauvreté, la stigmatisation de la société pour les filles ayant des enfants sans être mariées, le rejet social dont sont victimes les femmes ayant survécu aux violences sexuelles, l'amoindrissement des ressources économiques qui ne permettent pas de prendre soin des familles nombreuses, laissent les femmes et les filles portant une grossesse non désirée sans aucune autre ressource que d'avorter clandestinement.

Ainsi, il y a, entre autres, le manque d'infrastructures appropriées dans les hôpitaux et le manque de personnel formé capable d'apporter assistance ou apprécier l'incompatibilité d'un produit de conception avec la vie. D'où, les Députés nationaux ont opté pour une forte sensibilisation pour que les femmes et filles ne recourent plus à des avortements clandestins. Car, la solution est à la fois légale, culturelle et éthique. Etant donné que ces pratiques sont heurtées par les us et coutumes ainsi que le code pénal qui érige l'avortement en infraction, sauf en cas d'avortement thérapeutique.

Par ailleurs, plusieurs pistes de plaidoyer s'offrent tant en ce qui concerne le cadre juridique qu'en ce qui concerne la cadre institutionnel.

C'est dire qu'il faut l'adoption rapide de la proposition de loi sur la santé sexuelle et reproduction qui offrira des garanties légales en ce qui concerne la problématique de la contraception qui, à ce jour, reste illégale et permettre une meilleure prise en charge des femmes et jeunes ; l'harmonisation de la législation pénale avec les dispositions du Protocole de Maputo et sa publication au Journal Officiel.

Au niveau institutionnel, le Gouvernement congolais doit affecter un budget conséquent pour la santé sexuelle et reproductive en vue d'éclairer et améliorer les services de planification familiale pour réduire les besoins de recours à l'avortement suite à une grossesse non désirée.