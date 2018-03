Si pour certaines intelligences l'annone du Conseil National de Suivi de l'Accord de la saint Sylvestre la semaine passée sonnait comme un acte de décès pour l'ACO/MP, Patrick Bologna et les siens ne sont pas de cet avis.

Non, il ne s'agit pas ici d'une rébellion mais, plutôt, d'une ferme certitude que cette formation politique n'est pas un parti de mallette et, qu'enfin, le seuil de représentativité n'y créé pas des sueurs froides. Par ailleurs, Patrick Bologna et ses camarades de l'ACO, mains sur les cœurs, renouvellent leur soumission et fidélité à l'Autorité Morale de la MP puis, se mettent sur le pied de guerre quant aux prochaines joutes électorales. Dans la foulée, l'ACO annonce d'aller seul aux élections de décembre 2018. Au cours d'une sortie médiatique le week-end passé, Patrick Bologna a fixé l'opinion sur tous ces aspects.

"Après tractation, on a décidé d'aller aux élections seul comme parti politique sans être dans un regroupement. Vous savez ce qui nous est arrivé avec ceux qui sont allés au G7. Nous voulons éviter cette surprise. Nous sommes dans la MP et nous allons suivre toutes les instructions de son autorité morale. Nous sommes sûr d'atteindre le seuil et de présenter les candidats aux législatives et aux provinciales", a-t-il dit. « Comment voulez-vous plusieurs partis présentent des listes sur une même sur conscription sachant que la loi électorale n'a changé que sur son point de seuil, mais la proportionnelle reste.

Quel est l'avantage en allant comme plateforme et quel est l'avantage en allant comme parti politique. La réponse était qu'en allant comme parti politique nous allons aligner 13 candidats, en allant comme plateforme nous allons aussi aligner 13 candidats. Préparons-nous, nous allons travailler pour aller aux élections avec de bons candidats et non avec plusieurs partis politique », a-t-il affirmé Patrick Bologna. Pour cet élu de la Funa, les discussions qu'il a eu ce vendredi avec les membres du CNSA de plus de 4 heures du temps sont prometteuses et rien n'est encore décider sur cette question et d'ajouter qu'il n'y a pas de problème entre lui et Dany Banza.

« Bientôt il y aura une déclaration qui va arranger tout le monde », a expliqué Patrick Bologna. Le Président national de l'ACO a précisé que son parti va se battre pour atteindre le seuil à tous les niveaux aux prochaines élections.

« Nous allons aligner les candidats à tous les niveaux, nous avons des candidats, mais nos portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent être candidats », a-t- il renchéri.

Pour clore, Patrick Bologna a indiqué qu'il reste fidèle à l'autorité morale de majorité présidentielle, Joseph Kabila. Il faut rappeler, comme la consœur Actiualite.cd, que La rupture entre Bologna et Dany Banza date de 2016 lorsque ce dernier s'était désolidarisé de la Majorité présidentielle pour faire alliance avec d'autres mouvements politiques soutenant Moïse Katumbi. Une décision qui n'avait pas fait l'unanimité au sein d'ACO, poussant Patrick Bologna et quelques députés de faire bloc pour se maintenir dans la famille présidentielle.