Le tour préliminaire de la 54ème édition de la Coupe du Congo de football dans la Ville-Province de Kinshasa, démarre ce mardi 27 mars, au stade Tata Raphaël de la Kethulle, avec trois matches à l'affiche.

A 11 heures : OCK reçoit RC Brother ; à 13 heures : JS Tshangu affronte AC Ujana ; et à 15 heures : FC Mont Amba accorde son hospitalité à JS Kinshasa. La cérémonie de tirage au sort a eu lieu le samedi 24 mars, au siège de la Fecofa, en présence des représentants des clubs engagés dans cette compétition.

Le président de la Ligue de football de Kinshasa (Lifkin), Désiré Bonina Ifonge, a saisi cette opportunité pour dire tout haut aux délégués des clubs, que le règlement de la compétition sera strictement respectés. «Chers dirigeants des clubs, merci d'avoir fait confiance à la Lifkin, en s'inscrivant à la compétition qu'elle organise, entendez les préliminaires de la Coupe du Congo. Comportez-vous en responsable, parce que nous aussi, nous allons nous comporter en responsable», leur a-t-il prévenu, avant de leur distribué, chacun, une copie du règlement de cette compétition contenant 16 articles.

«Chers dirigeants, le règlement à votre possession prévoit des sanctions ; des sanctions contre les clubs, contres les dirigeants, contre les joueurs et même contre les supporters. Encore une fois de plus, comportez-vous bien, évitez des sanctions qui font appel aux amandes, nous, nous avons besoin d'argent», a-t-il insisté tout en souhaitant à chacune des équipes engagées, une très bonne compétition, et que le meilleur gagne.

De la compétition...

Ils sont, au total, dix clubs qui ont souscrit pour ce tour préliminaire. La plupart viennent de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin). Il s'agit de : AC Ujana, OCK, AC Kuya, JSK, JST et AC Real de Kinshasa. Les autres viennent des Ententes urbaines. Le cas de RC Brother (Entente de Plateau), FC Mont Amba (Entente de Lipopo), Daring Club Masina (Entente de Plateau), et FC Lumière, club de la 3ème Division de l'Entente Malebo. Le tout petit veut tenter sa magie. Au terme de la cérémonie de tirage au sort, les dix clubs ont été croisés deux à deux. L'article 6 du règlement mis à leur disposition dit que la formule adoptée pour cette compétition est celle de l'élimination directe. Comme qui dirait, si vous perdez le match, vous êtes éliminés. En cas de match nul, le gagnant sera déterminé par la séance des tirs au but. En cas d'égalité parfaite entre 2 ou plusieurs clubs aux premier et second tours, il sera procédé au tirage au sort en présence des délégués desdits clubs pour désigner le meilleur perdant.

Outre les trois premiers matches du mardi 27 mars, le tournoi se poursuivra le jeudi 29 mars avec deux autres rencontres : Daring Club Masina vs Fc Lumière ; et AC Real de Kinshasa vs AC Kuya. A partir du 31 mars, le tournoi entamera les quarts de finales, puis les demi-finales le 3 avril ; et enfin, la finale le 7 avril. Le secrétaire sportif de JS Tshangu, Honoré Luntandila qui a représenté son équipe à ce tirage au sort, a exprimé la détermination de son club, cette formation de la partie Est de Kinshasa, qui tient à tout prix, dit-il, à représenter la capitale de la RDC à la 54ème édition de la Coupe du Congo. Honoré Luntandila ajoute que JS Tshangu n'a pas peur de son adversaire, AC Ujana qu'ils se connaissent bien. Le ballon est rond pour tout le monde, et le match se joue sur terrain, a-t-il laissé entendre.

200$ non remboursable pour un recours

Dans les autres dispositions de ce règlement, il faut lire par exemple à l'article 8 où il est écrit : toute réclamation devra être précédée des réserves d'usage formulées au verso de la feuille de match et confirmées par écrit au plus tard une heure après le coup de sifflet final. Pour que cette réclamation soit recevable, elle doit être accompagnée d'une caution non remboursable de 200 USD. Le port des vareuses à caractère publicitaire est taxé d'une somme de 300 USD par marque avant le match et 500 USD si le paiement intervient après le match, à lire dans l'article 13.

Voici le calendrier

Ier tour

Mardi 27 mars 2018

-11 heures : OCK - RC Brother (stade Tata Raphaël) ;

-13 heures : AC Ujana - J.S.T (stade Tata Raphaël) ;

-15 heures : FC Mont Amba - J.S.K (stade Tata Raphaël) ;

Jeudi 29 mars 2018

-11 heures : D.C Masina - FC Lumière (stade Tata Raphaël) ;

-13 heures : AC Real de Kin - AC Kuya (stade Tata Raphaël) ;

Quart de finales

Samedi 31 mars 2018

-11 heures : GM1-GM2 (stade Tata Raphaël) ;

-13 h 15': GM3 - GM4 (stade Tata Raphaël) ;

13 h 15' : GM5 - MP (stade Tata Raphaël) ;

Demi-finales

Mardi 3 avril 2018

-13 heures : GM6 - GM8 (stade Tata Raphaël) ;

-15 heures : GM7 - MP (stade Tata Raphaël) ;

Finale

Samedi 7 avril 2018

-15 heures : GM9 - GM10 (stade Tata Raphaël).