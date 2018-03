Congo-Brazzaville: Société des poètes français - Admission officielle de Huppert Malanda

Invité en France au Salon Livre Paris 2018 par Aminata Diop Johnson, fondatrice du Pavillon Lettres d'Afrique, le Congolais a mis à profit son séjour par son admission à la plus ancienne institution liée à la poésie et la plus prestigieuse de France

Déjà primé par la Société des poètes français (SPF), il y a un an, le récipiendaire du Prix Aimé Césaire pour son œuvre L'aube des insurrection perlières a été admis par cooptation à cette structure, présidée par Jean-Charles Dorge, le 23 mars, à Paris. « On n'adhère pas à la Société : on y est admis », stipulent leurs statuts qui précisent: « Une fois admis, on peut se prévaloir du titre de membre de la société des poètes français ».

Une semaine après sa participation à la table ronde intitulée « Césaire méconnu » sur le stand Pavillon des Lettres d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, Huppert Malanda a été reçu officiellement par les membres de l'association ouverte uniquement aux poètes.

La cérémonie s'est déroulée, dans un premier temps, au jardin du Luxembourg, devant l'effigie de José Maria de Heredia. Elle s'est poursuivie au siège de la SPF par une séance de déclamation de textes poétiques.

Habitué à voir ses œuvres primées, Huppert Malanda s'est réjoui d'être devenu l'un des membres du cercle des initiés de l'illustre institution au sein de laquelle ont figuré des poètes tels que Louis Aragon, Bernhardt Marcel, André Chamson, Jean Cocteau, Robert Desnos, André Dumas ou Antoine de Saint-Exupéry. « Désormais, je pourrais participer activement, en collectif ou individuellement, aux différentes activités et manifestations organisées par la SPF », a-t-il confié.

La SPF a été fondée en 1902, à l'occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo, par les poètes José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme et Léon Dierx, tous trois membres de l'Académie française.

Chaque année, elle décerne plusieurs prix de poétiques, dont le prix Victor Hugo, le prix Aimé Césaire, le prix Charles Baudelaire, le prix Jean Cocteau, le prix Arthur Rimbaud, le prix Paul Verlaine, et des prix de fondations.