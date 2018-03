Ile Maurice: Grande-Bretagne - Un membre de la Chambre des Lords payé par Alvaro Sobrinho?

De 2001 à 2015, l'écart entre les revenus des ménages les plus pauvres et les plus riches s'est… Plus »

D'ailleurs, Lord Paul Boateng, luimême, explique que la société World Property d'Alvaro Sobrinho est son seul client. Une source impliquée dans les affaires courantes de la firme indique que World Property avait d'abord été créée pour investir dans l'immobilier. Cependant, ce projet a vite été oublié et Akyem devait aider World Property à investir dans un projet hôtelier à Berlin. Projet qui n'a jamais vu le jour. Pourtant, après un an d'opération, Akyem avait £ 320 445 sur son compte alors que son seul client était World Property.

C'est la société Akyem Law and Advisory Services Ltd, de Lord Paul Boateng, qui aurait reçu l'argent de World Property. Akyem est une société qui a été fondée par le membre de la Chambre des Lords seulement quatre mois après que ce dernier a été nommé Trustee de PEI.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.