Congo-Brazzaville: Le pays veut miser sur les énergies renouvelables

Au-dessus de nos têtes il y a le soleil, poursuit Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique.. Ce soleil il faut savoir l'adapter, l'apprivoiser et le distiller à tout le monde »,

L'idée du centre de recherches, « c'est d'abord créer les conditions de la mise en ordre et en forme des intrants et autres qui vont permettre que l'on puisse avoir des plaques solaires, disons-le, à moindre coût, et les drainer ensuite vers la population.

