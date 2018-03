Le ministère de la Fonction publique est au travail. Les dossiers des rappels des instituteurs stagiaires titularisés en 2016 sont en train d'être traités. Et ce, avec la plus grande minutie contrairement aux déclarations du Syndicat autonome de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire (SAEPPCI) dénonçant le retard dans le paiement des premières soldes du fait d'un manque de diligence.

« Ce sont des affirmations infondées » a précisé le directeur général de la Fonction publique, Aka Koffi Bernard. Il a précisé que le ministère de la Fonction publique a reçu en plusieurs vagues 4681 dossiers d'instituteurs stagiaires titularisés en 2016 de la Direction des Ressources humaines du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Sur ces 4681 dossiers réceptionnés, 1384 ont été traités et transmis à la Solde pour paiement. 1024 ont été transmis au contrôle financier pour vérification. 1548 autres dossiers sont en instance de validation.

Ils seront acheminés dans les prochains jours à la Solde. 725 dossiers qui ont fait l'objet d'immatriculation récente, sont en cours de traitement pour également être acheminés au contrôle financier. Aka Bernard a rappelé que le traitement des dossiers des instituteurs qui constituent le plus grand nombre d'agents titularisés de la Fonction publique, suit une procédure particulière.

Et ce, par rapport à celle des autres fonctionnaires. Contrairement à la procé- dure de prise en charge des dossiers des professeurs de lycées et collèges, a expliqué le Dg de la Fonction publique, celle des instituteurs suit une procédure complexe et longue au sein de leur ministère de tutelle. « Cette procédure vise à s'assurer, sur une période d'au moins une année, de la compétence des concernés à travers des sessions d'inspection et d'évaluation.

C'est à l'issue de ce long processus que les dossiers sont transmis au ministère de la Fonction publique à des dates échelonnées », a-t-il fait remarquer. Annonçant que le traitement des dossiers de premiers mandatements des professeurs des lycées et collèges de 2016 est totalement achevé. Et que tous leurs arrêtés de nomination sont signés. Les éventuels retards constatés dans le processus de prise en compte des dossiers des instituteurs ne sont donc pas imputables au ministère de la Fonction publique.

Le Dg de la Fonction publique a rappelé que depuis l'arrivée du Général Issa Coulibaly à la tête du ministère, le traitement des dossiers des fonctionnaires s'opère avec la plus grande célérité.

Alors que la durée moyenne du trainement des dossiers de premiers mandatements des instituteurs était de 4 ans, actuellement les dossiers reçus sont traités en moins d'un an. En tout cas, les services du ministère sont à pied d'œuvre pour achever dans des délais raisonnables, le traitement des dossiers encore en souffrance concernant les instituteurs.

A cet effet, plusieurs rencontres ont été initiées par le ministère de la Fonction publique, en liaison avec les services compétents du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et ceux du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, afin de renforcer les modalités pratiques de traitement accéléré de tous les dossiers de premiers mandatements. Aka Koffi Bernard a réaffirmé la disponibilité de son service pour fournir toutes les informations relatives au traitement des dossiers des fonctionnaires.