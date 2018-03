Dans son agenda, de ce lundi 26 mars 2018, le Chef d'Etat ivoirien, Alassane Ouattara s'entretient avec Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat Français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères.

Et ce, après l'ouverture de la 6ème édition d'Africa CEO Forum qui accueille plus 1500 chefs d'entreprises venus du monde entier ainsi que les présidents du Ghana et du Zimbabwe.

La présence du Secrétaire d'Etat français, collaborateur direct de Jean-Yves Le Drian, rentre dans le cadre normal des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France qui entretiennent de bons rapports depuis.

En octobre 2017, de passage à Abidjan, où il a été reçu par le Président Ouattara, le Ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian avait déclaré que la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des « relations de confiance ».

« Notre devenir est commun et le fait que nous ayons des relations étroites montre que la France et la Côte d'Ivoire doivent assurer ce devenir commun pour le compte de l'Afrique subsaharienne et pour le compte de l'Union européenne en observant que vous êtes notre premier partenaire commercial, en observant aussi que nous avons avec vous un partenariat financier qui s'est renforcé au cours des dernières semaines et qui nous permet ensemble de voir l'avenir avec beaucoup de sérénité » a ajouté le chef de la diplomatie française.