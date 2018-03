Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - La Suisse et la Côte d'Ivoire signent un accord de coopération

La formation professionnelle va connaître un coup d'accélérateur en Côte d'Ivoire. En effet, la partie ivoirienne a paraphé ce 23 mars 2018, à la Primature, un accord de coopération avec la Suisse, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'est agi précisément d'une signature entre le Secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle et l'Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle Suisse (IFFP).

Secré- taire d'Etat, Mamadou Touré a relevé qu'il était important dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique et de la réforme de l'enseignement professionnel, que la Côte d'Ivoire s'inspire des meilleurs pays dans le monde en matière d'expérience professionnelle. « Le secteur privé restera au cœur de notre dispositif de formation professionnelle », a-t-il fait savoir.

Quant au conseiller fédéral de la Suisse, Johann N. Schneider-Ammann, par ailleurs ministre de l'Economie, du Tourisme, de l'Agriculture et de la Formation professionnelle, tout en saluant les bonnes relations qui existent entre les deux pays, a indiqué que la Suisse est intéressée par la Côte d'Ivoire. Cet accord de coopération a pour objectif de renforcer la qualité de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et assurer l'insertion des apprenants sur le marché du travail.

Le mémorandum d'entente porte sur quatre axes notamment, le partage des connaissances, le développement des curricula, la formation des formateurs en entreprise et en école ainsi que la formation par alternance et par apprentissage.

Ce partenariat qui favorisera la coopération entre les établissements professionnels suisses et ivoiriens va aider la Côte d'Ivoire dans le développement des compétences des formateurs, l'élaboration et la mise en œuvre de curricula axés sur une approche didactique par situations caractérisé par l'accompagnement dans l'élaboration des référentiels de treize métiers (Agriculture, Banque, Bâtiments et Travaux Publics (BTP), Commerce et Réparation Automobile, Hôtellerie-Tourisme-Restauration, Industrie AgroAlimentaire, Industrie Mécanique et Electrique, Mines et Extraction, Tic ... ).

Ce mémorandum conclu pour une durée de sept ans correspond au planning de la réforme en cours en Côte d'Ivoire. Pour rappel, cette signature de convention fait suite à une mission d'exploration, en février dernier, des responsables de l'Institution des hautes études de la formation professionnelle de Suisse (IFFP).

Mais bien avant, le secrétaire d'Etat, Touré, et une délégation ivoirienne, étaient en juin dernier en Suisse pour s'impré- gner des réalités suisses en matière de formation professionnelle.