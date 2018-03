Cote d'Ivoire: Élections sénatoriales 2018 - La Poeci juge le scrutin satisfaisant

Après la 4e édition et la première en Afrique, les 21 et 22 mars 2016, Abidjan accueille à… Plus »

Dans son communiqué du 22 mars 2018, la Poeci avait souligné qu'il n'y a pas eu assez de campagne d'informations et de sensibilisation auprès des citoyens à l'importance de la mise en œuvre de cette seconde Chambre du Parlement et du rôle qui lui est dévolu parmi les institutions de la IIIème République.

Le Président de la République a été également invité à poursuivre les réformes institutionnelles prévues dans la Constitution du 8 novembre afin de créer un climat apaisé et inclusif. La Poeci demande au Président de la République de renforcer la mise en place du Sénat à travers les prochaines nominations, en tenant compte de toutes les sensibilités sociales, du genre et de la diversité sociologique de la Côte d'Ivoire.

