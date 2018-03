Togo/Cote d'Ivoire: Amical - La difficile semaine des eléphants

En plus, il n'est même pas sûr que le match du 27 mars contre les Espoirs du Togo soit maintenu. Quatre mois après avoir dit au revoir à la Russie, les choses ne se sont pas améliorées. Et une contreperformance, ce samedi, face au Togo, ravivera encore plus la polé- mique autour de l'équipe nationale. Rendez-vous est donc pris, à 18h GMT, ce samedi, au stade de Beauvais

Le Sporting Club de Gagnoa, l'AS Tanda et le FC San Pedro pourraient avoir besoin de leurs joueurs pour la journée de championnat, ce weekend. L'Asec Mimosas ayant déjà posé son veto pour libérer ses joueurs à cause d'un vice de procé- dure.

Ce dernier devrait tenir le poste, ce samedi, face aux Eperviers du Togo. La participation du portier de Tours (Ligue 2) est motivée par l'annulation du match que les Espoirs devraient livrer face à la formation de Beauvais. Et là aussi plusieurs joueurs sont restés bloqués à Abidjan. A l'instar des seniors, les espoirs évoluant dans le championnat local ont eu leur visa, hier, mais ils ne sont plus sûrs de prendre l'avion.

Les trois gardiens ont quitté Abidjan, la nuit dernière (23 heures) mais leur participation au match est exclue. On devrait s'attendre à les voir à l'œuvre face à la Moldavie, le 27 mars prochain. Espoirs-Beauvais annulés Un fait inadmissible et difficile à comprendre pour une équipe comme la Côte d'Ivoire. Toute chose qui a obligé Kamara Ibrahim, pour sa mission de pompier, à bosser avec le portier des U23, Axel Kacou.

En plus des trois absences sur blessure constatées par le staff des Eléphants (Maxwell Cornet, Jean-Philippe Gbamin, Wilfried Zaha), le groupe a vécu sans Yaya Touré. Le milieu de terrain, qui n'a pas donné de nouvelles jusqu'au mardi dernier, a finalement donné les raisons de son absence à Chantilly. Le capitaine vainqueur de la CAN 2015 ne sera pas des deux regroupements pour des «raisons familiales».

Entre les blessures, les désistements et les problèmes administratifs, les Eléphants (A et Espoirs) ont connu une semaine difficile pour la rentrée des classes. Quatre mois après leur élimination de la qualification à la Coupe du monde par le Maroc, à Abidjan, les Eléphants s'apprêtent à disputer, ce samedi, un match amical contre le Togo, au stade Pierre Brisson à Beauvais (France).

