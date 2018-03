3 5 pendentifs en or du président Félix Houphouët-Boigny et une centaine de pièces uniques en or massif ont été volés au Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011, selon sa directrice Mme Silvie MemelKassi.

Au nord du pays, à en croire M. Sékongo Fernand, conseiller technique chargé du patrimoine culturel au ministère de la Culture et de la Francophonie, le musée de Korhogo a vu également ses pièces rares dérobées lors de la rébellion de 2002 et durant des siècles le patrimoine culturel africain a fait l'objet de pillage, aussi bien d'Etats occidentaux, que de collectionneurs privés.

C'est pour juguler cette hémorragie culturelle et dire « Non au vide culturel » que le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire initie, en partenariat avec la fondation Tapa et l'association l'Art (sans) frique, « La collection fantôme». Le lancement officiel de ce projet a eu lieu le mardi 20 mars dernier au Centre technique des arts appliqués (CTAA) de Bingerville.

« Il s'agit de populariser la culture des musées et de la défense du patrimoine culturel national, qui ne doivent pas être laissées uniquement aux mains des élites et des universitaires. Il faut que la population se saisisse de cette question», a indiqué Mme Silvie Memel-Kassi.

Pour Mme Zoé Noël, membre de l'association franco-ivoirienne l'Art (sans)frique, « ce projet qui vise à sauver la mémoire de l'humanité, nécessite qu'on forme le mental des jeunes, futurs défenseurs de la culture ivoirienne, car en réalité la Collection Fantôme est un catalogue virtuel qui sera complété par les créations des élèves».

La phase pilote de ce projet débute avec le CTAA de Bingerville et le département des arts de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, avant de s'étendre à d'autres établissements scolaires et grandes écoles. L'idée, a relevé M. Ali Djaniklo directeur du CTAA, c'est de reconstituer le patrimoine culturel volé.

Ce projet, aux yeux de M. Sékongo Fernand, est une idée généreuse qui mérite d'exister, car il pose le problème fondamental de la sécurisation des musées. Trait d'union entre élèves français et ivoiriens, « la collection fantôme» a déjà bénéficié de la contribution des élèves du service des arts visuels d'Evry en France, dont les travaux artistiques consignés dans des carnets ont été remis aux directeurs du CTAA et du département des arts de l'université de Cocody.