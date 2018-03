Gabon: Le pays veut revoir son code des hydrocarbures pour être plus attractif

Et pour Charles Tchen, plusieurs choses ne vont pas dans le bon sens dans ce Code : « Il est stipulé que l'Etat imposait 35% d'impôt sur la part de la société. Et sur un baril de pétrole produit, l'Etat gagne à peu près 81%. Depuis 2014, seuls deux contrats ont été signés au Gabon ».

Charles Tchen est l'un des plus grands experts pétroliers gabonais. Ancien cadre chez Elf et Shell, il a créé sa société de consulting et représente une dizaine de multinationales. Il combat l'actuel Code pétrolier : « Cette loi a été introduite en août 2014 et juste après le prix du pétrole a commencé à décliner. Il fallait, comme certains pays l'ont fait, revoir le Code ».

Libreville a fait venir tous les ministres de pétrole de la sous-région et des experts de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP). Le but de la manœuvre est de faire venir des nouveaux investisseurs, car le Gabon a de nouveaux blocs pétroliers à vendre pour booster sa production pétrolière en déclin.

