Burkina Faso: Litige foncier à Koubri - Le maire sort de son silence et accuse...

La salle de conférences de l'ancienne mairie de la commune rurale de Koubri dans la province du Kadiogo, a abrité une conférence de presse animée par le maire Marcel Zoungrana, le 22 mars 2018. Elle avait pour but de porter à l'attention de la population, des éclaircissements sur les différends qui les opposent à un groupe d'individus vivant dans la zone hors lotissement du village de Kouba.

« Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire des victimes des récentes attaques terroristes dont notre pays a été la cible. Que l'âme des disparus repose en paix et que Dieu panse les cœurs des familles éplorées. » Tels sont les propos introductifs du maire, dans sa déclaration liminaire, avant d'aborder la situation que vit sa commune. En effet, les villages de Kouba, de Guiguemtenga et même de Nambé ont été l'objet de remous.

Wendyam Birba, à entendre le maire, est celui qui a d'abord conduit un groupe de plus d'une centaine de personnes, le 12 janvier 2018, à barrer la Route nationale n°5, autour de 6h, juste au niveau du pont avant le péage, sur l'axe Ouagadougou-Kombissiri, pour réclamer des parcelles et exiger du maire un lotissement. Il a fallu l'intervention des forces de sécurité et celle des autorités locales pour les dissuader afin qu'ils lèvent la barrière autour de onze 11h.

« Une rencontre a été immédiatement convoquée à la préfecture et nous leur avons fait part de notre disponibilité à les écouter », a-t-il fait savoir avant d'ajouter que « contre toute attente, ces mêmes gens ont répété les mêmes actions, au même endroit, le 25 janvier 2018.

Cette fois, il a fallu la présence du haut-commissaire pour décanter la situation et cela, autour de 15 h. Le 26 janvier et le 7 février, ce groupe de manifestants a été reçu à Ouagadougou par le ministre de l'Urbanisme et plusieurs autres personnalités pour leur faire entendre raison.

Malheureusement, ajoute le maire, toutes ces démarches ont été vaines, car, le 9 mars 2018, Wendyam Birba, accompagné de plus de 200 personnes, a entrepris d'aller à Nambé pour s'en prendre aux installations de la société Wendpanga.

Munis de bidons d'essence, ils devraient également brûler la mairie. Certains habitants se sont mobilisés pour s'y opposer et il a fallu l'intervention de la CRS pour que le pire soit évité. On a malgré tout enregistré quelques blessés, suite à un affrontement autour de 11h, et des domiciles ont été saccagés.

Le bureau du conseil a usé de tous les moyens pour calmer la situation. « J'ai pesé de tout mon poids, en ma qualité de maire et de prince du village de Kouba, afin que le calme revienne », soutient le maire. Une réflexion est menée autour de ce problème. Mais il faut, ajoute-t-il, reconnaître que la commune n'a ni les moyens ni le pouvoir de procéder à un lotissement, parce qu'il y a une mesure de suspension au niveau national.

Mieux, en mars 2017, le Conseil municipal a mis en place une commission ad hoc chargée de faire l'état des lieux sur le foncier et sur la problématique de l'implantation des sociétés immobilières dans la commune de Koubri.

Le rapport que produira la commission, sera présenté au cours d'une session extraordinaire et sanctionné par une résolution. « Toute chose qui témoigne de notre engagement à traiter toutes les questions foncières conformément aux lois et textes en vigueur afin de sécuriser les terres et en assurer une gestion avisée au profit des générations futures », rassure le maire.

Il explique que depuis l'adoption de la nouvelle RAF, la terre appartient concurremment à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux particuliers. Les propriétaires terriens vendent des lopins de terre aux gens pour des maisons d'habitation. Ce sont les mêmes qui les vendent par hectares aux sociétés immobilières. « Ces sociétés immobilières tout comme ces non-lotis sont antérieurs à mon Conseil municipal.

Donc, sauf à nous faire un faux procès, le conseil municipal n'a rien à voir dans ces transactions », précise le maire. Il poursuit en disant que la situation actuelle de Koubri, n'est ni isolée ni désespérée. L'opération 40 000 logements dont le lancement a été fait à Koubri, est une lueur d'espoir, selon lui. En outre, le Conseil municipal est engagé à mener une réflexion autour du problème des zones hors lotissement, afin que des solutions idoines soient trouvées pour la quiétude des citoyens.

« J'ai réalisé, à mes propres frais, un forage dans la zone. Birba lui-même m'a été d'un apport pour ma campagne dans la zone. Je ne sais pas pourquoi il se retourne contre moi », s'interroge le maire Zoungrana, avant de conclure qu'il déplore la situation survenue et demande à tous les habitants de sa commune de travailler main dans la main afin que la paix soit maintenue, condition sine qua non pour un développement.