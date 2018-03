Tchad: Les pays africains producteurs de pétrole réunis à Ndjamena

Nous avons une vingtaine de pays qui exploitent le pétrole aujourd'hui. Les 18 pays membres de notre organisation, plus le Soudan du Sud et la Tunisie, qui - je l'espère aussi -, seront bientôt membres de notre organisation. Les 32 autres pays sont dans la phase de recherche pétrolière. L'essentiel des ressources pétrolières mondiales est localisé en Afrique. L'avenir mondial des hydrocarbures va se jouer en Afrique ».

L'Afrique doit faire de l'indépendance énergétique une priorité, parce qu'elle en a les moyens, ajoute Mahamane Lawal Gaya : « Dans 52 pays sur les 54, on procède à des recherches et à l'exploitation de pétrole.

L'Amérique a 8 tonnes équivalent pétrole et la moyenne mondiale est de 1,6 tonne équivalent pétrole. On ne peut pas développer une économie si on a une si faible consommation énergétique ».

