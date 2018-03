Burkina Faso: Parenté à plaisanterie - Mossé et Samo s'éclatent chez le Mogho Naaba

Une requête qui semble avoir eu un écho favorable auprès des plus hautes autorités, selon le représentant du ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Léonce Ky. A l'en croire, le rakiré a déjà été recensé comme un élément du patrimoine culturel immatériel.

Même le Mogho Naaba recevait quelquefois des coups de la part des Sanan qui trouvent que les Mossé sont leurs esclaves et vice-versa. Ils sont allés jusqu'à baptiser le Mogho Naaba «Lawo Kô Paré » qui signifie en langue San, Dieudonné Paré. Et ce, eu égard à ses multiples actions en faveur de la cohésion sociale. Mais ce n'était pas tout. Il a même eu droit à un cadeau hors du commun. Il s'agit d'un ensemble d'objets sans aucune importance, pour ne pas dire des ordures.

Mossé et Samo se sont donné rendez-vous dans la matinée du 24 mars 2018 chez le Mogho Naaba pour perpétuer une tradition, celle de la parenté à plaisanterie ou encore « rakiré » ! C'était à la faveur de la 4e édition des 48 heures du « Rakiré » entre Mossé et Sanan (pluriel de San), initiée par l'association Sitoi-Lawa. Ce jour, les discours courtois ou classiques n'avaient pas leur place.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.