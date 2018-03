Burkina Faso: Pouytenga - Cette « police islamique » qui fait parler d'elle

L'association Nachroul Islam du mouvement Sunnite de Pouytenga a organisé un "Wajou", un enseignement islamique à l'intention des fidèles musulmans, le 20 mars dernier, sur le terrain Naaba Bougoum de Pouytenga. L'activité a été conduite par le Docteur Kindo, président du mouvement Sunnite du Burkina.

« La fraternité islamique et la jeunesse face au monde et la foi islamique au cœur » a été le thème développé par l'invité du jour. Après cette activité, une vidéo montrant des jeunes en tenue kaki assurant la sécurité des lieux du "wajou", a été publiée. Depuis quelques jours, ce que certains appellent « police islamique », fait polémique dans l'opinion publique. Nous avons rencontré les responsables de ladite association, le dimanche 25 mars dernier.

C'est la panique à Pouytenga. En effet, la vidéo mise sur la place publique a créé une peur terrible dans l'esprit de la population de cette ville commerçante et même au-delà, puisque la question est devenue nationale. Les initiateurs du groupe, eux, s'en défendent. C'est le cas du responsable à la sécurité du mouvement Sunnite de Pouytenga, Saîdou Sana. « Nous sommes au secteur 2 de Pouytenga.

Nous avons une école medersa depuis longtemps et nous organisons régulièrement d'autres activités telles que des enseignements, du sport, des activités de production, etc... Et ce 20 mars, nous avions invité le Dr Kindo pour qu'il nous entretienne sur le thème : « La fraternité islamique et la jeunesse face au monde et la foi islamique au cœur ».

Comme d'habitude, nous avions instruit notre sécurité de jouer pleinement son rôle en assurant la sécurité des participants et de leurs biens. C'est ainsi qu'au lieu du prêche, sur le terrain Naaba Bougoum de Pouytenga, nos éléments de sécurité ont porté des tenues qui ont fait l'objet de bruit », nous a-t-il expliqué.

Et d'ajouter : « Ces tenues, avant même de les acheter (la couleur, teint et autre), ont été présentées aux forces locales qui nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. J'étais totalement surpris qu'on tienne de tels commentaires vis-à-vis de notre sécurité composée de nos enfants, nos petits frères, tout court nos frères musulmans ou non. Nos éléments de sécurité étaient tout simplement en train de s'organiser pour partager les tâches pour assurer la sécurité de tous.

Je rappelle et précise que c'est seulement lors de nos activités, prêches, enseignements et autres qu'ils mettent ces tenues et juste après l'activité, nous rangeons sur place les tenues en attendant d'autres activités exclusivement islamiques donc, religieuses. Nous rassurons l'opinion nationale et internationale que nous sommes des citoyens comme vous, comme tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour le développement de notre cher Faso».

Suffisant pour éteindre la polémique ? Difficile à dire et ce, d'autant plus que l'opinion et les réseaux sociaux continuent de s'emballer. Le Dr Kindo, lui, dans une vidéo postée par le site « Daawatoul Islamia », explique que l'islam recommande à ses fidèles de s'organiser pour éviter le désordre. Pour lui, ceux qui critiquent le groupe de sécurité n'ont pas la bonne information.