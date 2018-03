Burkina Faso: SNC Bobo 2018 - Ouverture de la cérémonie en fanfare

SNC Bobo 2018! La fête de la 19e édition de la biennale de la culture au Burkina Faso a été lancée et ce, pour une semaine. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu le 24 mars 2018 dans la ville de Sya, sous la présidence du Premier ministre Paul Kaba Thiéba, représentant le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Thème de la présente édition: "Sauvegarde des valeurs culturelles: enjeux et défis". Une foule nombreuse s'est mobilisée pour vivre les grandes articulations de la cérémonie au Stade Sangoulé Lamizana de la cité de Dafra.

Parade des différentes régions culturelles du pays, prestations d'artistes et allocutions ont été les grandes articulations de la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2018. C'était le 24 mars dernier, dans la cuvette du Stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Selon le rituel, le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, par trois coups de tambour, a lancé officiellement les activités de la SNC Bobo 2018. Avant ce coup d'envoi, le public a eu droit à plusieurs discours.

Bourahima Sanou, maire de la ville hôte de l'évènement, a été le premier à prendre la parole. Après avoir souhaité la bienvenue à toute la population venue assiter à la cérémonie, il a rappelé la contribution de sa commune à la réussite de l'édition 2018 de la SNC.

A Bobo-Dioulasso, le Conseil municipal accorde une grande importance à la culture, d'où la hausse du budget y consacré qui passe de 10 à 20 millions de F CFA. Du moins, c'est ce qu'a déclaré le maire Sanou. « Indéniablement, Bobo est la capitale culturelle du Burkina Faso et ce, grâce aux multiples efforts consentis par le gouvernement », a-t-il dit.

Les co-parrains de l'édition, par la voix de Laciné Diawara, ont exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités du pays et au comité d'organisation de la SNC. Ils se sont engagés à ne ménager aucun effort pour la réussite de la présente édition. Ils ont manifesté leur disponibilité à toujours oeuvrer à l'édification de la culture burkinabè.

Selon le ministre des Arts et du tourisme, Abdoul Karim Sango, la SNC a été instituée dans le but d'offrir aux communautés et aux artistes un cadre adéquat de découverte, de promotion, de valorisation des expressions culturelles et de la créativité artistique en favorisant la connaissance et le respect mutuel entre communautés. Selon lui, la SNC contribue à la cohésion nationale et à l'édification de la Nation burkinabè.

En plus, et selon Abdoul Karim Sango, l'ouverture aux communautés étrangères vivant au Burkina, à la diaspora à travers le monde et aux pays amis, renforce la coopération sous-régionale et internationale.

Quant au thème de cette 19e édition, "Sauvegarde des valeurs culturelles: enjeux et défis", il se veut, selon le chef du département de la Culture, une interpellation individuelle et collective face à une véritable crise des valeurs qui fragilise les fondements des sociétés humaines en général et burkinabè en particulier.

« Que la SNC 2018 soit un espace de saine émulation, de rivalités fraternelles et que le pays tout entier gagne », a-t-il lancé pour conclure ses propos. Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a quant à lui rappelé la nécessité de préserver les valeurs culturelles nationales pour les transmettre ensuite aux prochaines générations.

En rappel, la cérémonie était placée sous le co-parrainage de Mahamoudou Ouédraogo, ancien ministre de la Culture et Laciné Diawara, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de l'Ouest. La SNC Bobo 2018, c'est environ 1300 artistes et plus de 30 000 festivaliers.