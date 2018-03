Burkina Faso: Attaques terroristes - Les différents services coordonnent leurs actions

L'ambassadeur de France, Xavier Lapeyre De Cabanes dit être venu suivre le travail qui a été fait et voir comment fonctionne l'ISEPC qui forme des pompiers du Burkina et d'une dizaine de pays de la région.

C'est aussi un stage dont la suite, souligne le lieutenant-colonel Xavier Bachelot, devrait permettre de créer un réseau entre ces différents services et qu'il se développe au plus haut niveau.

Ce qui crée un problème de communication entre les différents services. Ces services sont entre autres, la Police nationale et municipale, la Gendarmerie, les Forces armées, les pompiers, les élus. Cela est important dans la mesure où, relève-t-il, ces structures ne travaillent pas souvent ensemble. Le but est que chaque service parvienne à travailler avec l'autre dans une même direction pour arriver à un même objectif.

Explosion d'une voiture piégée suivie d'une fusillade au restaurant Eucalyptus sur l'avenue Kwamé N'krumah par deux terroristes autour de 13h10 et vingt minutes après, interviennent les Unités spéciales avec la neutralisation dans un premier temps d'un des terroristes par l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale et l'interception à 13h 45mn du deuxième terroriste qui était en fuite vers le rond-point des Nations unies par une unité de la Brigade anti-criminalité de la Police. A 13h 50mn, il a été procédé à la mise en place des différents périmètres de sécurité pour permettre aux autres éléments d'intervenir.

Un stage de coordination inter services s'est déroulé à l'Institut supérieur d'études de protection civile (ISEPC) à Ouagadougou du lundi 19 au jeudi 22 mars 2018. Une session de formation qui se situait dans le cadre du programme « Protection civile en Afrique de l'Ouest » et a concerné au Burkina les services des différents corps des Forces de défense et de sécurité et les élus.

