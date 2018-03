Sénégal: Le SAMES décrète 72 heures de grève à partir de lundi

"Ca piétine", a regretté docteur Boly Diop, qui déclare : "Nous sommes à un niveau crucial de la lutte et c'est d'ailleurs pour cette raison que le SAMES est rejoint par les médecins en spécialisations et les chirurgiens-dentistes".

Selon lui, le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), l'Assemblée nationale, le Haut conseil pour le dialogue social (HCDS), les chefs religieux et coutumiers "ont été alertés et sensibilisés" sur les conséquences d'un durcissement du mouvement.

"Il n'en est rien et c'est pourquoi, nous continuons la lutte parce que nous ne croyons plus aux promesses, mais aux actions concrètes", a dit le SG du SAMES.

"Si on est arrivé à ce stade de radicalisation c'est parce que le gouvernement distribue ses largesses ailleurs et nous laisse en rade", a-t-il dit, soulignant que "les médecins en spécialisations sont restés 9 mois sans avoir leurs bourses et c'est inadmissible".

