Sénégal: Projet de loi sur le parrainage - L'Ied dénonce une violation de la Constitution

«Une telle commission n'existe pas dans le département de Guédiawaye», précise-t-on dans le communiqué. C'est pourquoi l'Ied demande à ses parties prenantes de s'organiser dans toutes les communes du Sénégal et dans les départements de la Diaspora pour assister les citoyens dans les inscriptions et les retraits des cartes d'électeurs. Par ailleurs, l'Ied salue la mobilisation des populations au meeting du jeudi 22 mars à Pikine Guédiawaye et félicite le Groupe de travail chargé de l'organisation.

L'Initiative pour des élections transparentes (Ied) dénonce la violation de la constitution à travers le projet de loi sur le parrainage adopté en Conseil des ministres. Pour ces partis de l'Opposition regroupés dans cette structure, ce projet de loi n'est qu'une tentative visant à modifier les règles du jeu à un an de la présidentielle. «Le peuple n'a jamais toléré une telle pratique et ne la tolèrera pas !», précise l'Ied dans un communiqué.

