Tunisie: Les autres conséquences du crépuscule des idoles

Un recueil que Emna Remili-Oueslati consacre aux incidences un peu oubliées de la révolution, non pas sur la haute politique, mais sur la vie des gens moyens, défendant cette thèse que dans leur écrasante majorité, les gens moyens n'ont que des espoirs moyens, des ambitions moyennes et surtout des comportements très moyens.

Après le crépuscule des idoles

Un martyr, des révolutionnaires, un policier, une psychiatre, un terroriste, une journaliste, un garçon de café, un voyageur, des époux, une poétesse, un voleur... Tels sont ces gens moyens que l'auteur décrit dans l'espace-temps particulier du temps des toutes premières années de la révolution alors que le crépuscule des idoles de l'ancien régime a laissé la place grande ouverte à un flot de prétendants de tous bords.

Comme de juste, ces chroniques «autres» commencent quand même en décembre 2010 quand Mohamed Bouazizi fait ses adieux à sa mère, certainement sans le savoir... et la révolution s'enflamme. Nous voici projetés en avril 2011 dans les souliers d'un policier qui réfléchit et, dans sa tête, comme une ritournelle, le devoir, les balles de caoutchouc, les ordres sont les ordres...

Au même moment, c'est le premier sit-in de La Kasbah (Place du gouvernement à Tunis) où une histoire d'amour naît dans la mêlée des tentes, des pancartes, des cris... coupée par l'intervention des policiers qui dispersent tout le monde à coups de matraque. Ce n'est qu'au second sit-in de La Kasbah que les deux amoureux se retrouvent et tout se renoue comme si c'était hier qu'ils se sont quittés. Pourtant, elle a le cœur lourd. Ce n'est pas à cause de lui, ni du climat d'urgence. C'est à cause d'une altercation avec sa jeune sœur qui porte le voile et les doutes et le caractère rustre.

Nous sommes maintenant en juin 2011 et le policier est tiraillé par la confusion, il est en train de ruminer encore et encore sur la fuite de Ben Ali, il ne parvient pas à comprendre comment il a pu abandonner, il se sent perdu, qui va donner les ordres maintenant ?

Crime et châtiment

L'auteur nous invite vers une autre facette des drames moyens (peut-être pas, cette fois) en novembre 2011 quand deux amies, dont l'une est psychiatre et qui ne parle généralement pas de sa pratique, se retrouvent à partager l'horreur des extrémistes. Pressée de questions par son amie qui la trouve trop abattue, la psychiatre lui parle d'un patient de vingt-quatre ans qui porte dans les yeux tous les signes de la vieillesse. Des yeux fuyants, coupables, quand il lui confie qu'il souffre de sifflements incessants dans la tête. Un mal qui le tenaille depuis qu'il a égorgé un otage quand il était en Irak. Et, les yeux encore plus coupables, il lui parle de son groupuscule, du Livre saint, du chapelet, des prières et de l'embrigadement. Il revit le comble de l'horreur quand on lui demande de poser pour la vidéo qui documente le crime.

Devant son amie, la psychiatre fond en larmes et les interrogations se bousculent : Comment est-il revenu en Tunisie ? Qui lui a indiqué son cabinet ? Quel est son avenir ? Et sa famille ? Et son crime ? Et son châtiment ?

On change de registre en décembre 2011 quand une journaliste, qui vient d'avoir une promotion pour laquelle elle a longtemps bataillé avant et après la révolution, reçoit une déclaration d'amour du garçon de café qui a l'âge de ses enfants. L'aurait-il osé en d'autres temps ?

Le chaos de ces vies livrées à des changements, que personne ne maîtrise, se poursuit pour d'autres nouvelles jusqu'en septembre 2013 quand un taxi collectif recueille son dernier passager qui se révèle vite un sans-gêne sans le moindre égard pour ses compagnons auxquels il impose ses innombrables appels téléphoniques où il s'étend sur des choses apparemment très intimes mais qui se révèle à la fin en train de parler à son épouse du couscous au mouton qu'elle était en train de préparer et qu'il explique à ses compagnons que s'il était si content et si volubile à ce propos, c'est parce qu'il n'a pas eu les moyens de s'en offrir un de couscous au mouton depuis des mois !

Dans cette nouvelle qui donne son nom «Allooo...» à tout l'ouvrage, Emna Remili-Oueslati semble avoir tenté de boucler la boucle de tous les maux qui se sont saisis des Tunisiens moyens après la révolution, une fin de boucle qui évoque la descente aux enfers du pouvoir d'achat et la montée en puissance d'une inflation qui rend très difficile de joindre les deux bouts.

Allooo... , 154p., mouture arabe

Par Emna Remili-Oueslati

Editions Perspectives, 2018