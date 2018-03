Tunisie: Attention, suicides d'enfants !

On ne compte, en effet, que 975 mouvements de protestations -- contre 1.480, recensés en janvier --, et dont 7% sont individuels. Il n'y a plus de doute que le rythme cyclique des protestations sociales atteint son apogée au cours de trois mois, notamment en janvier, en avril et en octobre.

Pour ce qui est du mois de février, les mouvements ont été plutôt axés sur des secteurs bien définis, dont le secteur éducatif et celui sportif. «Trouver des solutions salvatrices aux revendications sociales et professionnelles dans le secteur éducatif devient une urgence afin d'éviter que la situation ne dégénère davantage. L'absence d'un compromis entre le syndicat et le ministère de tutelle risque de nuire sensiblement au bon déroulement de l'année scolaire et au parcours des élèves», prévient M. Abdelsattar Sahbani, sociologue et président de l'OST.

Les cyber-acteurs et l'opinion publique

Il a aussi attiré l'attention sur l'impact des campagnes protestataires, organisées surtout par des acteurs sectoriels et des cyber-acteurs. Ces derniers parviennent dans la majorité des cas à orienter l'opinion publique et mobiliser le public autour d'une revendication bien déterminée. C'est le cas, notamment, de la campagne intitulée : «Re-scolarise l'élève !» ; une action de protestation menée par des élèves à Mahdia dans le but d'influer sur les responsables pour revenir sur la décision du renvoi de leur camarade. «Etat, où es-tu pour sauver le phosphate ?» est une autre campagne de protestation, menée par les agents et les cadres de la Compagnie de phosphate de Gafsa.

Autre campagne de protestation : celle organisée par les personnes à besoins spécifiques et placée sous le slogan : «Soutenez-nous et concrétisez vos promesses !». Toutes les campagnes protestataires se rejoignent dans l'optique d'attirer l'attention de l'Etat et des responsables sur des questions épineuses, ayant trait au développement économique, aux conditions sociales et surtout à l'incapacité des sans-voix à accéder à leurs droits pourtant légitimes.

Pour ce qui est de la répartition géographique des mouvements, le pic, pour le mois de février, a été repéré à Kairouan et à Gafsa, avec respectivement 146 et 125 mouvements enregistrés. Néanmoins, les deux autres régions-phare de la protestation et de la revendication sociales, à savoir Kasserine et Sidi Bouzid, continuent à être le terrain d'importantes protestations avec 89 actions à Sidi Bouzid et 81 actions à Kasserine.

«La Baleine bleue» et «Marie» : le terrorisme numérique frappe l'enfance !

Par ailleurs, l'inventaire des cas de suicide et de tentatives de suicide, lesquels s'inscrivent dans le cadre des protestations individuelles, s'avère être bien lourd : 41 cas de suicide accomplis et de tentatives de suicide ont été enregistrés au bout d'un mois, dont 12 cas de suicide d'enfants et un cas de suicide chez les seniors. «C'est une réelle catastrophe que de recenser douze cas de suicide d'enfants de moins de 15 ans en un mois ! D'ailleurs, c'est la première fois depuis la création de l'OST que l'on compte un aussi grand nombre de suicides d'enfants», indique M. Sahbani.

La vague de violence électronique ayant ciblé les enfants a été telle qu'elle a réussi à mettre fin à la vie de plusieurs chérubins. Les jeux et les applications numériques d'incitation au suicide, comme «la baleine bleue» ou encore «Marie» gagnent du terrain en s'introduisant, via les outils numériques dans les maisons et jusque dans les chambres d'enfants. Ainsi, le bilan suicidaire des enfants en âge de scolarisation a été des plus tragiques : on recense une fillette âgée de 16 ans et habitant à Mnihla. Elle s'est suicidée par précipitation. A Gabès, une enfant de 15 a mis fin à ses jours sans raisons connues. A Gafsa, une adolescente et un adolescent, âgés tous les deux de 15 ans, ont fait des tentatives de suicide sous l'effet démagogique des jeux précités. A Sfax, une jeune fille de 15 ans s'est suicidée sous l'effet desdits jeux.

Par ailleurs, le présent bilan montre un pic suicidaire dans la région de Gafsa avec 14 cas de suicide et de tentatives de suicide en un mois, alors que le pic enregistré à Sidi Bouzid en janvier était beaucoup plus alarmant, soit 34 cas.

La menace de suicide collectif sur fond de revendications socio-économiques continue à être un moyen de pression pour certains. C'est le cas, à titre indicatif, d'un groupe de dix personnes issues de Mdhila qui ont menacé de se suicider, poussant ainsi les responsables à régulariser leur situation sociale et à leur permettre de gagner dignement leur vie.

Ajouté le : 26-03-2018