Sénégal: Le Premier ministre sur les six ans de Macky Sall à la tête du pays - « Les jeunes ont toutes les raisons de garder espoir »

Selon Ismaïla Badiane qui a prononcé le discours, les jeunes souscrivent, sans réserve, à toutes les positions et mesures prises par le gouvernement liées à la situation des enfants et celles de nos compatriotes de la diaspora. La Cojer réaffirme sa détermination à accompagner le gouvernement dans sa noble mission républicaine salvatrice.

Des milliards ont été dépensés. Seuls les représentants des 14 listes sont à l'Assemblée nationale : les 5 ont eu plus de 2 députés, les 9 sont passés grâce au plus fort reste. Les 33 n'ont pas eu 18.000 voix.

Il a aussi rappelé que le parrainage existait dans le Code électoral. «Le Chef de l'Etat ne l'a pas créé. On appliquait cela aux candidats indépendants, il veut qu'on l'applique à tout le monde. En 2012, il y avait le parrainage et pourquoi pas pour 2019 ? Ce qui reste, c'est le vote à l'Assemblée nationale. Cela n'a rien à voir avec le 23 juin 2011.

Si cette question a soulevé un brouhaha dans la salle, le Dg du Soleil a demandé à l'assistance, de ne pas stigmatiser, mais plutôt de se poser des questions intelligentes et sérieuses. Et continue-t-il, que nous devons nous rappeler ce qui s'est passé entre 2011 et 2012 au Sénégal.

«Nous gagnerions à moins instrumentaliser l'actualité. Mais, tout ce qui se passe fait l'objet d'un débat national. Où sont les propositions sur le long terme (offres politiques) ? Ils (les adversaires) sont intéressés par le fauteuil du Président et non par le peuple», a-t-il souligné. «Macky Sall est l'homme de la situation, parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas», a-t-il insisté.

A titre d'exemple, il a cité les Domaines agricoles communautaires (Dac), la main-d'œuvre qualifiée notée dans les travaux routiers et autres chantiers. Paraphrasant le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, il déclare que pour aller à la victoire finale, il y a trois conditions : il faut un capitaine (Macky), une vision stratégique (Pse) et une équipe (la coalition Bennoo Bokk Yaakaar-Bby).

Ces acquis poussent visiblement le Premier ministre à être optimiste. «Le peuple sénégalais est un peuple mature ; c'est pourquoi, au soir du 24 février 2019, notre candidat, à l'ouverture des bureaux de vote, passera au premier tour, s'il plait à Dieu, de manière confortable et dans la transparence», a déclaré Mahammed Dionne. Les performances des autres secteurs notamment l'élevage et la pêche renforcent l'optimisme du chef du gouvernement.

Le Premier ministre a indiqué que les investissements nés de cette croissance permettent au pays d'avoir une sécurité, avec une Armée équipée, un fonds dédié au financement rapide, des bourses de sécurité familiale, une bonne campagne arachidière, des subventions de 60 à 70% dédiées au matériel agricole, la distribution de 100.000 tonnes d'engrais par an aux agriculteurs, etc.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.