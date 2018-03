Cote d'Ivoire: Orphelinat de Bingerville - Une ONG instruit les enfants sur la tolérance

« Respect de l'autre: Tolérance et droit à la différence ». C'est autour de ce thème que deux guides religieux ont instruit les enfants sur le respect de l'autre, les droits et opinion et montrer comment la diversité est source de richesse.

L'organisation non gouvernemental Réflexes citoyens a procédé au lancement local de son programme d'éducation à la citoyenneté pour enfants, le samedi 24 mars au sein de l'Orphelinat de Bingerville.

« Respect de l'autre: Tolérance et droit à la différence ». C'est autour de ce thème que deux guides religieux ont instruit les enfants sur le respect de l'autre, les droits et opinion et montrer comment la diversité est source de richesse.

Au cours de cette cérémonie, les orphelins ont participé au jeu de carte et à l'interprétation d'un sketch tiré de l'œuvre "L'étrangère" d'Armande Kra. Cette interprétation s'est faite par groupe.

l'Ong Réflexe Citoyens œuvre pour l'épanouissement et le respect des droits des enfants, des jeunes, des femmes, etc. Ce, à travers divers programmes comme L'Adec, initié depuis 2016 et qui a pour vocation de contribuer à l'édification d'un citoyen respectueux des lois et règles de vie en société, par l'éducation des enfants qui sont les citoyens de demain.

La prochaine étape Adec portera sur "Le respect des biens publics" et sera assortie d'une activité communautaire.