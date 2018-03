Cote d'Ivoire: FPI - Le parti menace de « poursuivre les personnes qui utiliseraient ses insignes sans son autorisation préalable »

Mesdames et Messieurs, Chers frères et sœurs, Chers amis de la Côte d'Ivoire. Le Samedi 24 Mars… Plus »

Ce communiqué a été publié au moment où le président de formation politique, Pascal Affi N'guessan séjourne au Niger, dans le cadre du congrès du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (Pnds), qui se tient les 24 et 25 mars, à Niamey. Le Pnds rappelle-t-on, est le parti au pouvoir, c'est-à-dire celui du Président nigérien issoufou Mahamadou.

Le Fpi « se réserve le droit de poursuivre devant les tribunaux, en dommages et intérêts, toute personne physique ou morale qui utiliserait sans son autorisation préalable et formelle ses insignes et marques, notamment à l'occasion de cérémonies politiques ou sur des affiches », indique le communiqué signé d'Agnès Monnet, secrétaire générale et porte-parole du parti.

