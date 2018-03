Cote d'Ivoire: San Pedro - Les acteurs du transport instruits sur les nouvelles réformes

À la salle de réunion de l'hôtel Degny Plage où a eu lieu la rencontre, le ministre des Transports, M.Amadou Koné qui a procédé à l'ouverture des travaux, a expliqué l'importance que revêt cet atelier pour le monde du transport.

Le milieu du transport ivoirien connait de profonds changements. C'est l'un des facteurs clés de l'économie ivoirienne. Il représente environ 7℅ du PIB ivoirien, selon son premier responsable le ministre Amadou Koné. C'est donc pour assurer un succès aux nombreuses réformes entreprises en vue de sa modernisation, qu'un atelier d'information, de sensibilisation et d'appropriation des textes régissant le secteur a eu lieu récemment à San Pedro.

À la salle de réunion de l'hôtel Degny Plage où a eu lieu la rencontre, le ministre des Transports, M.Amadou Koné qui a procédé à l'ouverture des travaux, a expliqué l'importance que revêt cet atelier pour le monde du transport. " Cet atelier est important parce qu'il vous sera présenté et expliqué au cours des travaux, les textes qui régissent le secteur. Il est d'autant plus important, que ces textes qui permettront de professionnaliser le secteur et augmenter le PIB, selon la volonté du gouvernement, prennent en compte des préoccupations longtemps évoquées",a-t-il dit.

Avec donc l'appropriation de cette réforme, sa vulgarisation, fini donc la méconnaissance des textes, le laxisme dans l'application des règles, la volonté délibérée de laisser-faire ou même à des actes de corruption aussi bien de la part des acteurs des Transports que de l'autorité en charge de la mise en œuvre du respect en vigueur. Il a donc demandé aux participation de faire sienne ces nouvelles dispositions.

Le ministre était accompagné du Général Coulibaly Abdoulaye, PCA de Air Côte d'Ivoire. L'atelier organisé, pour mieux connaître les textes en vue de bien se comporter sur les routes, a duré deux jours et a vu la participation de tous les acteurs du transport des régions de San Pedro, Nawa et Gbokle, du corps préfectoral et des élus locaux.